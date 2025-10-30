Warszawa
Akt oskarżenia przeciw posłowi Dariuszowi Mateckiemu. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości

Beata Zatońska
dzisiaj, 39 minut temu aktualizacja dzisiaj, 3 minuty temu
Dariusz Matecki usłyszał sześć zarzutów w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
Dariusz Matecki usłyszał sześć zarzutów w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości / East News / Andrzej Iwanczuk/REPORTER
Jest akt oskarżenia wobec 8 osób, w tym posła PiS Dariusza Mateckiego. Chodzi o sprawę Funduszy Sprawiedliwości. Politykowi postawiono już sześć zarzutów w związku z tą aferą. Poseł zgadza się na podawanie jego nazwiska.

Dariusz Matecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 7 marca br. Jeszcze tego samego dnia, po przesłuchaniu przez Prokuraturę Krajową, poseł PiS usłyszał sześć zarzutów. "Są to zarzuty związane ze sprzeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, jak i zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych" - mówił wówczas na konferencji rzecznik PK Przemysław Nowak.

Duża grupa podejrzanych

Badaniem m.in. sprawy ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się powołany w lutym 2024 r. specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Prowadzi on wielowątkowe i rozwojowe śledztwo, które toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu. W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu ub.r. wydał decyzję o aresztowaniu, lecz Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a także poseł PiS Dariusz Matecki (w drugiej połowie kwietnia opuścił areszt za poręczeniem majątkowym).

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek, przekazał 28 października do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz o zatrzymanie i aresztowanie b. ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To po prostu brednie i bzdury – komentował szef PiS Jarosław Kaczyński.

O przekazaniu do marszałka Sejmu liczącego 158 stron wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o udzielenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, poinformowała na konferencji prasowej rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak, podając też, że Ziobro w czasie, gdy był ministrem, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

Źródło dziennik.pl , PAP
