Spięcie na konferencji PiS. Dziennikarz kontra poseł

W środę, 29 października, odbyła się konferencja prasowa PiS. To podczas tego spotkania z dziennikarzami doszło do spięcia. Dziennikarz TVP chciał zadać pytanie Januszowi Kowalskiemu. Wtedy wtrącił się Andrzej Śliwka. Nie obyło się bez złośliwości.

Spięcie posła PiS z dziennikarzem TVP. O co poszło?

To dziennikarze może wpierw by chcieli zadać pytania? - zapytał Śliwka. Dziennikarz TVP zwrócił mu uwagę, by oszczędził sobie złośliwości. Do pana nie mam żadnego pytania- powiedział do Śliwki. W odpowiedzi na te słowa usłyszał, że jest "propagandystą Platformy Obywatelskiej". Dziennikarz dalej mówił, że nie chce rozmawiać z politykiem.

To proszę nie przychodzić na konferencje prasowe, jak pan nie chce rozmawiać - powiedział Śliwka. Nie, z panem nie chcę rozmawiać, z panem Januszem Kowalskim z chęcią - odpowiedział ponownie dziennikarz.

Dziennikarz TVP kontra poseł PiS. Padły słowa o "propagandyście"

Ale poprosiłem wpierw dziennikarzy o pytania. Czy są pytania dziennikarzy? Przepraszam, przeszkadza pan nam konferencji prasowej, proszę odejść, jest pan propagandystą - mówił dalej Śliwka.

Wtedy do rozmowy włączył się Janusz Kowalski. Możemy ewentualnie potem porozmawiać. Chciałbym, żeby najpierw dziennikarze mogli zadać pytanie - powiedział poseł. Dziennikarz nie dawał za wygraną i dalej zadawał pytanie. Śliwka nadal próbował mu przerwać i mówił, że dziennikarz "przeszkadza". Serduszka pan zapomniał - powiedział, nawiązując do logo Koalicji Obywatelskiej.