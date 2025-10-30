W środowy wieczór w jednym z klubów w Warszawie TVP zorganizowała imprezę "Halloween Party", na które zaprosiła współpracujących z nią dziennikarzy z redakcji zewnętrznych.

TV Republika atakuje TVP. O co poszło?

TV Republika przekazała swoim widzom informacją, jakoby to pracownicy TVP bawili się na tej imprezie. "TVP w likwidacji za wasze pieniądze będzie imprezować w luksusowym klubie nocnym SEN podczas Halloween" napisał na portalu X Marcin Dobski, który pracuje przy programie "Magazyn śledczy: ściśle jawne".

TVP wydała oświadczenie. Jak odpiera zarzuty TV Republika?

TVP postanowiła wydać oświadczenie w tej sprawie i sprostować informacje podawane przez TV Republika. Zdementowała jakoby była to impreza dla pracowników stacji.

W związku z pojawiającymi się przekłamaniami na temat "TVP Halloween Party!" informujemy, że jest to impreza dla współpracujących z Telewizją Polską dziennikarzy zewnętrznych mediów, a nie dla pracowników TVP. Na początku 2024 r. Telewizja Polska ponownie otworzyła się na media i konsekwentnie buduje pozytywne relacje z dziennikarzami - czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie TVP. Padły słowa o mentalności "oblężonej twierdzy"

Padły w nim słowa o mentalności "oblężonej twierdzy", która dominowała w TVP w latach 2016-2023. To rynkowy standard i absolutne minimum, że firmy wzbudzające tak duże zainteresowanie mediów, jak Telewizja Polska, w ten sposób budują swoje relacje. Mentalność "oblężonej twierdzy", która dominowała w Telewizji Polskiej w latach 2016-2023 i współpraca tylko z tymi mediami, które są Telewizji Polskiej przychylne, są dla obecnej TVP całkowicie obce - napisano w oświadczeniu.