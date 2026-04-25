Dziennik Gazeta Prawana logo

Śmierć Łukasza Litewki. Sąd zdecydował ws. aresztu dla sprawcy wypadku

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:37
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Sąd Rejonowy
Dąbrowa Górnicza, 25.04.2026. Miejsce doprowadzenia kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, 25 bm. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu wniosek o aresztowanie 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winy/PAP
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące wobec 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka – przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian.

Areszt ma charakter warunkowy – podejrzany może wyjść na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął tragicznie w czwartek. Jadącego na rowerze posła potrącił samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Decyzja sądu o areszcie podejrzanego

Jak poinformował w sobotę prokurator, sąd wydał postanowienie o areszcie podejrzanego na okres trzech miesięcy, czyli do 22 lipca, zastrzegając jednocześnie możliwość jego zmiany na środki wolnościowe.

Decyzja sądu ma charakter warunkowy, co oznacza, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni od wydania postanowienia wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia wyznaczonej kwoty, izolacyjny środek zapobiegawczy zostanie uchylony, a mężczyzna zostanie objęty dozorem policji połączonym z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce oraz zakazem opuszczania kraju.

Sąd zaakcentował, że za aresztem przemawia groźba wymierzenia mężczyźnie surowej kary i jednocześnie ta przesłanka wpływa na fakt, iż mężczyzna mając świadomość grożących mu sankcji może podejmować próby ucieczki lub ukrycia się – podkreślił prok. Kilian.

Szczegóły tragicznego wypadku

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek około godz. 13. Według wstępnych ustaleń, 57-letni Sosnowiczanin, kierujący Mitsubishi Colt, zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: wypadek samochodowyaresztposełpodejrzany
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚmierć Łukasza Litewki. Sąd zdecydował ws. aresztu dla sprawcy wypadku »
Zobacz
|
80 proc. absolwentów szkół poległo na tym teście z geografii Polski. 10/10 - dasz radę?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj