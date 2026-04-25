Kara śmierci przez rozstrzelanie. Rząd USA przywraca pluton egzekucyjny

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:39
Pluton egzekucyjny/Shutterstock
Amerykański resort sprawiedliwości rozszerzył w piątek dopuszczalne metody egzekucji skazanych na karę śmierci o rozstrzelanie. Ministerstwo poleciło też rozważyć inne metody egzekucji, w tym krzesło elektryczne i komory gazowe. To przywrócenie protokołu egzekucji z pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, z tym że w wersji rozszerzonej.

O zmianach mających "wzmocnić federalną karę śmierci" poinformował w komunikacie p.o. prokuratora generalnego Todd Blanche.

Przywrócenie protokołu egzekucji z pierwszej kadencji Trumpa

Resort nakazał Federalnemu Biuru Więziennictwa (BOP) przywrócenie protokołu egzekucji z pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, opartego na zastosowaniu pentobarbitalu jako środka uśmiercającego. Jednocześnie polecił BOP rozszerzenie protokołu o dodatkowe metody egzekucji, w tym użycie plutonu egzekucyjnego.

Decyzja jest elementem szerszego pakietu działań ogłoszonych w piątek, których celem jest – jak uzasadnia ministerstwo – "odstraszanie od najbardziej barbarzyńskich przestępstw, wymierzanie sprawiedliwości ofiarom i zapewnienie długo oczekiwanego zamknięcia spraw bliskim ofiar".

Rozszerzony pakiet: Krzesło elektryczne, komora gazowa, rozstrzelanie

W opublikowanym w piątek raporcie na temat kary śmierci, resort zarekomendował też zbadanie możliwości wykonywania egzekucji różnymi metodami, w tym przez krzesło elektryczne i komorę gazową. W 2025 r. stan Alabama przeprowadził pierwszą egzekucję poprzez uduszenie więźnia azotem. Więzień ten wnosił wówczas o zamianę sposobu egzekucji na rozstrzelanie.

"Poprzednia administracja zawiodła w swoim obowiązku ochrony Amerykanów, odmawiając wymierzania najwyższej kary najgroźniejszym przestępcom, w tym terrorystom, mordercom dzieci i zabójcom policjantów" – oświadczył p.o. prokuratora generalnego Blanche.

Ogłoszone w piątek działania są realizacją rozporządzenia wykonawczego, które Trump podpisał pierwszego dnia po powrocie do Białego Domu w styczniu 2025 r. Nakładał w nim na resort sprawiedliwości obowiązek priorytetowego ubiegania się o wyroki śmierci i ich niezwłocznego wykonywania.

Ostra krytyka polityki administracji Joe Bidena

Ministerstwo ostro krytykuje w komunikacie politykę administracji poprzedniego prezydenta Joe Bidena. Zarzuca jej i ówczesnemu prokuratorowi generalnemu Merrickowi Garlandowi wprowadzenie bezterminowego moratorium na egzekucje federalne, rezygnację z wnioskowania o karę śmierci nawet w sprawach rekomendowanych przez prokuratorów, a także złagodzenie przez Bidena wyroków śmierci 37 z 40 skazańców.

Od momentu objęcia urzędu przez Trumpa resort sprawiedliwości uchylił moratorium Bidena i autoryzował ubieganie się o karę śmierci wobec 44 oskarżonych. Blanche osobiście zatwierdził już wnioski w dziewięciu sprawach, w tym wobec trzech członków salwadorskiego gangu MS-13, z których dwóch to nielegalni imigranci oskarżeni o zamordowanie świadka federalnego.

