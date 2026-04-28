"Łomiarz" na wolności, napadł na ponad 30 kobiet, 5 zmarło. "Może być agresywny"

Termin odbywania kary dla Henryka R. mija 28 kwietnia 2026. W związku z tym w listopadzie 2025 r. na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu, gdzie skazany odbywał karę, Sąd Rejonowy w Łowiczu wydał postanowienie o zastosowaniu elektronicznej kontroli miejsca pobytu osadzonego po opuszczeniu przez niego więzienia.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała potwierdził we wtorek PAP, że Henryk R. opuści we wtorek zakład karny po odbyciu pełnego wyroku 10 lat pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju w 2016 r.

Biegli: wysokie ryzyko popełnienia czynu zabronionego

Sędzia zastrzegł jednak, że na wolności Henryk R. nadal będzie pod nadzorem sądu. Sąd w Łowiczu po wysłuchaniu opinii biegłych lekarzy psychiatrów uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że skazany po wyjściu na wolność może popełnić czyn zabroniony przeciwko życiu i zdrowiu. W związku z tym poddał osadzonego elektronicznej kontroli miejsca pobytu.

Stały nadzór nad "Łomiarzem"

Oznacza to, że Henryk R. opuści zakład karny z założoną bransoletką, która będzie przez 24 godziny na dobę wskazywała miejsce jego pobytu. Sąd nałożył na Henryka R. także obowiązek poddania się terapii, która ma służyć hamowaniu jego zachowań agresywnych. Sędzia wyjaśnił, że dozór elektroniczny stosuje się w takich przypadkach bezterminowo, ale okresowo sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych psychologów i psychiatrów o postępach w terapii, może zmienić swoją decyzję.

Kobiety w Warszawie bały się "Łomiarza"

Henryk R. ps. Łomiarz został skazany za serię napadów na kobiety w Warszawie w latach 90. Pięć jego ofiar zmarło. Skazany początkowo na 25 lat więzienia, ostatecznie odbył karę 15 lat pozbawienia wolności. Ostatnim wyrokiem, którego termin kończy się w kwietniu 2026 r., za usiłowanie rozboju na kobiecie został skazany na 10 lat więzienia.