"Łomiarz" na wolności, napadł na ponad 30 kobiet, 5 zmarło. "Może być agresywny"

Beata Zatońska
dzisiaj, 13:07
Henryk R., znany jako "Łomiarz", napadł na ponad 30 kobiet, pięć zabił/Shutterstock
Henryk R., nazywany "Łomiarzem", opuści we wtorek zakład karny po odbyciu pełnego wyroku 10 lat więzienia za usiłowanie rozboju. Będzie pod nadzorem sądu ze względu na orzeczony dozór elektroniczny. Ma na koncie niemal 30 napadów na kobiety w latach 90. Pięć jego ofiar zmarło.

Termin odbywania kary dla Henryka R. mija 28 kwietnia 2026. W związku z tym w listopadzie 2025 r. na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu, gdzie skazany odbywał karę, Sąd Rejonowy w Łowiczu wydał postanowienie o zastosowaniu elektronicznej kontroli miejsca pobytu osadzonego po opuszczeniu przez niego więzienia.

Immunitet Mariusza Kamińskiego zagrożony. "Do PE trafił wniosek"
Rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała potwierdził we wtorek PAP, że Henryk R. opuści we wtorek zakład karny po odbyciu pełnego wyroku 10 lat pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju w 2016 r.

Są zarzuty dla sprawcy strzelaniny w Waszyngtonie. "Próba zabicia prezydenta Trumpa"
Biegli: wysokie ryzyko popełnienia czynu zabronionego

Sędzia zastrzegł jednak, że na wolności Henryk R. nadal będzie pod nadzorem sądu. Sąd w Łowiczu po wysłuchaniu opinii biegłych lekarzy psychiatrów uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że skazany po wyjściu na wolność może popełnić czyn zabroniony przeciwko życiu i zdrowiu. W związku z tym poddał osadzonego elektronicznej kontroli miejsca pobytu.

To tam ukrywa się na Węgrzech Romanowski. Przygarnął go pracownik z otoczenia Orbana
Stały nadzór nad "Łomiarzem"

Oznacza to, że Henryk R. opuści zakład karny z założoną bransoletką, która będzie przez 24 godziny na dobę wskazywała miejsce jego pobytu. Sąd nałożył na Henryka R. także obowiązek poddania się terapii, która ma służyć hamowaniu jego zachowań agresywnych. Sędzia wyjaśnił, że dozór elektroniczny stosuje się w takich przypadkach bezterminowo, ale okresowo sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych psychologów i psychiatrów o postępach w terapii, może zmienić swoją decyzję.

Kobiety w Warszawie bały się "Łomiarza"

Henryk R. ps. Łomiarz został skazany za serię napadów na kobiety w Warszawie w latach 90. Pięć jego ofiar zmarło. Skazany początkowo na 25 lat więzienia, ostatecznie odbył karę 15 lat pozbawienia wolności. Ostatnim wyrokiem, którego termin kończy się w kwietniu 2026 r., za usiłowanie rozboju na kobiecie został skazany na 10 lat więzienia.

Źródło PAP
Powiązane
Litewka
Policja wydała nowy komunikat po wypadku posła Łukasza Litewki
Dyspensa w piątek 1 maja. W tych diecezjach można grillować bez obaw
Dyspensa na 1 maja 2026. Gdzie można jeść mięso w piątek?
odpady, recykling, inwestycje
Gospodarka obiegu zamkniętego jest w Polsce na początku drogi. Marnujemy potencjał odpadów komunalnych
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz
|
4 maja 2026 wolny od pracy dla Polaków?
Poniedziałek, 4 maja dniem wolnym od pracy dla Polaków? Czy należy się wolny poniedziałek za święto w niedzielę w 2026?
Hasła z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Hasła z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Ceny paliw tankowanie samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zakaz koszenia trawy w weekend 2026
Zakaz koszenia trawy w weekend 2026. Jaki mandat za koszenie trawy w niedzielę? Od której godziny można kosić trawę?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
frank euro waluta
Które kraje europejskie będą najbogatsze do 2030 roku? Niemcy i Francja w tyle
