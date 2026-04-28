Dyspensa na 1 maja 2026. Gdzie można jeść mięso w piątek?

Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:49
Dyspensa w piątek 1 maja. W tych diecezjach można grillować bez obaw/ShutterStock
Początek tegorocznego długiego weekendu majowego stawia przed katolikami nie lada wyzwanie. Ponieważ 1 maja przypada w piątek, tradycja grillowania karkówki i kiełbasy zderza się z przepisami kościelnymi dotyczącymi wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Choć w większości kraju biskupi udzielili dyspensy, są regiony, gdzie post nadal obowiązuje.

Dyspensa od postu 1 maja. W tych diecezjach można grillować bez obaw

Majówka to dla wielu Polaków oficjalne otwarcie sezonu ogrodowych spotkań przy ruszcie. W tym roku kalendarz nie sprzyja jednak miłośnikom mięsnych uczt. Pierwszy dzień maja wypada w piątek, który w Kościele katolickim jest dniem pokutnym. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, wierni powyżej 14. roku życia są wówczas zobowiązani do powstrzymania się od spożywania mięsa.

2943,23 zł od pracodawcy na majówkę. Co zrobić, by dostać te pieniądze na sfinansowanie wypoczynku jako wczasy pod gruszą

Nie wszędzie zjesz karkówkę. Trzy diecezje bez dyspensy

Mimo że ordynariusze poszczególnych diecezji mają prawo do zwolnienia wiernych z zachowania postu w szczególnych okolicznościach, nie wszyscy hierarchowie zdecydowali się na taki krok. Z informacji płynących z kurii wynika, że na kulinarne ustępstwa nie mogą liczyć osoby przebywające na terenie trzech diecezji w południowej i południowo-wschodniej Polsce:

  • diecezji sosnowieckiej,
  • diecezji rzeszowskiej,
  • diecezji tarnowskiej.

W tych regionach biskupi podtrzymali tradycyjny obowiązek postny. Oznacza to, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający m.in. w okolicach Tarnowa, Rzeszowa czy w Zagłębiu Dąbrowskim, powinni zrezygnować z mięsa na grillu, jeśli chcą pozostać w zgodzie z nauką Kościoła.

Ryba zamiast kiełbasy? Alternatywy dla turystów

Decyzja duchownych z południa Polski może być zaskoczeniem dla wielu osób planujących wyjazdy w góry czy na Podkarpacie. Brak dyspensy oznacza konieczność wykazania się większą kreatywnością przy majówkowym stole. Wiernym pozostają alternatywy w postaci:

  • ryb z rusztu,
  • serów (np. grillowanego oscypka),
  • warzyw i szaszłyków wegetariańskich.

W pozostałej części kraju, gdzie biskupi ogłosili dyspensę, wierni są zazwyczaj proszeni o podjęcie innej formy pokuty w zamian za możliwość jedzenia mięsa - może to być np. modlitwa w intencjach papieskich, jałmużna lub pomoc potrzebującym.

Prawo kanoniczne a tradycja

Warto przypomnieć, że dyspensa nie jest "odwołaniem" postu przez Kościół jako instytucję ogólnokrajową, lecz indywidualną decyzją każdego biskupa miejsca. Dlatego planując majówkowy wyjazd, warto upewnić się, jakie zasady obowiązują w konkretnym regionie Polski, by uniknąć konsternacji podczas piątkowego biesiadowania.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło dziennik.pl
