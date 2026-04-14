Donald Trump uderza w Kościół. "Dałem mu miliardy dolarów, gdy tonął"

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 07:07
Donald Trump wyraził w poniedziałek przekonanie, że zrobił dla Kościoła katolickiego więcej niż jakikolwiek inny prezydent w ciągu ostatnich 100 lat. Dodał, że papież Leon XIV nie powinien angażować się w politykę. Prezydent USA podkreślił, że w czasie pandemii dał Kościołowi "miliardy dolarów" i choćby przez to nie powinien być teraz "tak traktowany".

Donald Trump powiedział w poniedziałek stacji CBS News, że nie zamierza dzwonić do papieża, którego ostro skrytykował dzień wcześniej we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Trump: Papież nie powinien angażować się w politykę

Prezydent USA przyznał, że opublikował post po obejrzeniu programu "60 minutes", w którym przedstawiono dezaprobatę Leona XIV wobec masowych deportacji i wojny z Iranem.

Nie ma racji w (tych) sprawach – oświadczył Trump. Według mnie nie powinien angażować się w politykę. Myślę, że najpewniej wyciągnął z tego takie wnioski – dodał.

Powiedział też, że nie jest pewny, czy urodzony w USA papież Leon XIV odwiedzi Stany Zjednoczone w czasie jego prezydentury. Nie mam pojęcia. To zależy od niego, nie ode mnie – oznajmił Trump.

Trump: Grafika przedstawiała mnie jako lekarza, nie Jezusa

Prezydent przyznał, że był zaskoczony poruszeniem ze strony chrześcijańskiej prawicy z powodu opublikowania przez niego grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, na której był ubrany w szaty Jezusa. Obrazek w poniedziałek usunięto z profilu prezydenta.

Trump powiedział, że grafika była wykonana przez "bardzo pięknego, utalentowanego artystę". Zapewnił, że był przekonany, iż zdjęcie miało przedstawiać go jako lekarza, a nie Jezusa.

Pytany o to, dlaczego usunął grafikę, odparł: Normalnie nie lubię tego robić, ale nie chciałem, żeby ktoś był zdezorientowany. Ludzie byli zdezorientowani.

Trump: Dałem Kościołowi miliardy dolarów, gdy tonął

Trump wyraził też przekonanie, że zrobił "więcej dla Kościoła katolickiego niż jakikolwiek inny prezydent w ostatnich stu latach".

W czasie pandemii dałem im miliardy dolarów. Tonęli. Dałem im miliardy dolarów na edukację i to nie jest odpowiedni sposób traktowania kogoś, kto był tak dobry – skarżył się prezydent USA.

Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom w samolocie w czasie podróży do Algierii, że będzie dalej apelował o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA. Wyjaśnił również, odnosząc się do słów Trumpa, że nie zamierza wchodzić z nim w dyskusję.

