Immunitet Mariusza Kamińskiego zagrożony. "Do PE trafił wniosek"

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 18:23
Immunitet Mariusza Kamińskiego zagrożony. "Do PE trafił wniosek"/Shutterstock
"Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu" - poinformowała w poniedziałek szefowa PE Roberta Metsola. Chodzi o działania Kamińskiego jako szefa CBA związane z "założoną tezą", że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy kupili dom na podstawioną osobę.

Immunitet Mariusza Kamińskiego zagrożony

Właściwe organy Polski zwróciły się do mnie o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu - powiedziała Metsola, otwierając w poniedziałek czterodniowe posiedzenie PE w Strasburgu.

Jak dodała, skierowała wniosek do komisji ds. prawnych JURI.

Zbigniew Ziobro traci immunitet. Poseł Trela: To dobra wiadomość dla Polski
Zbigniew Ziobro traci immunitet. Poseł Trela: To dobra wiadomość dla Polski

O uchylenie immunitetu Kamińskiego zwrócił się do PE 31 marca prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodziło o działania Kamińskiego z l.2007-2009 jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, związane z „założoną tezą”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy kupili dom w Kazimierzu Dolnym na podstawioną osobę.

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do JURI, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, zwykle trwa to kilka miesięcy. Następnie wniosek jest podawany pod głosowanie na posiedzeniu całej izby. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

Głosowanie ws. uchylenia immunitetu Obajtkowi, Jakiemu, Braunowi i Buczkowi

Parlament Europejski zagłosuje dodatkowo we wtorek nad uchyleniem immunitetu europosłom PiS Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi - poinformowała przewodnicząca PE Roberta Metsola w poniedziałek, otwierając czterodniowe posiedzenie w Strasburgu.

W przypadku europosła Jakiego chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę. W przypadku Obajtka - o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika „NIE” za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.

Immunitet Brauna, reprezentującego w PE Konfederację Korony Polskiej, ma zostać uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej.

W sprawie europosła Konfederacji Buczka chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

Uchylenie immunitetu następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Powiązane
Mariusz Kamiński
Mariusz Kamiński może stracić immunitet. Waldemar Żurek uderza w europosła
49. posiedzenie Sejmu X kadencji - dzie? 2
Michał Woś może stracić immunitet. Jest wniosek
oprac. Weronika Papiernik
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Policja, dowód rejestracyjny
Rewolucja w dowodach rejestracyjnych w 2026. Koniec z wizytami w urzędzie
