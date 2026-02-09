Michał Woś może stracić immunitet. Komunikat prokuratury

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego zaznaczyła, że postępowanie w sprawie zainicjowały "zawiadomienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność SW”.

Zawiadomienia - dodała prokurator - dotyczyły podejrzeń przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości sprawującego nadzór nad tą instytucją.

Nieprawidłowości miały polegać w szczególności na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednych kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej - przekazała prok. Adamiak.

Wniosek u marszałka Sejmu

Śledztwo w sprawie prowadzi Zespół Śledczy powołany w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu został przekazany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w poniedziałek.