Michał Woś wyraził swoje zdanie, że jest ścigany za to, że Polska zaczęła skutecznie walczyć z przestępcami, a finansowanie dla CBA było legalne i zgodne z procedurami. Podkreślił, że to nie on ani Zbigniew Ziobro kupili Pegasusa, a on sam jest ścigany za przekazanie funduszy dla CBA. Woś zaznaczył, że jest dumny z tego, że państwo polskie może skutecznie ścigać przestępców, i uważa, że to powód do dumy, a nie do bycia ściganym.

Woś stwierdził również, że prokuratorzy Prokuratury Krajowej są nielegalnie powołani i ich działania są nieskuteczne. Zapowiedział, że ogłosi, iż nie mają oni prawa do stawiania zarzutów ani prowadzenia postępowań. Dodał, że cała sprawa ma charakter polityczny, a nie prawny, i że jest gotów ponownie wysłuchać zarzutów, które uważa za bezzasadne.

Wezwanie Wosia do prokuratury

Polityk Suwerennej Polski i poseł klubu PiS Michał Woś poinformował, że na 27 sierpnia został wezwany przez Prokuraturę Krajową. Prowadzi ona śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i chce ogłosić b. wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty i przesłuchać go w charakterze podejrzanego.

"Do trzech razy sztuka! Bodnarowcy i ich doręczanie wezwań: pierwsze po czasie. Drugiego do mnie nie wysłali wcale. Trzecie wreszcie tak wyliczone, że odbiór do 26 sierpnia, a wezwanie na 27 sierpnia" - napisał Woś w piątek na X, przedstawiając zdjęcie wezwania. Wynika z niego, że poseł został wezwany do prokuratury na wtorek, 27 sierpnia, na godz. 10.

"Nie będę mdlał jak Giertych (uniknął 21 terminów). Jeszcze raz z uśmiechem posłucham bełkotu, że dofinansowanie dla CBA na narzędzie do łapania np. ruskich szpiegów (Pablo Gonzales) szkodziło interesowi publicznemu" - napisał poseł klubu PiS.