Miliony dzieci umierają. Raport WHO nie pozostawia złudzeń

Wywołujące infekcje bakterie coraz częściej uodporniają się na antybiotyki, szczególnie na te najczęściej stosowane i nadużywane. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oporność na antybiotyki staje się jednym z największych wyzwań w opiece medycznej. Poważnym problemem jest na przykład leczenie gruźlicy opornej na tego rodzaju leki, a także zapalenia płuc oraz zakażeń skórnych.

Nowy raport opracowano z wykorzystaniem danych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego. Opracowali go prof. Herb Harwell z Clinton Health Access Initiative oraz dr Yanhong Jessika Hu z Murdoch Children’s Research Institute w Australii. Wynika z niego, że w 2022 r. z powodu infekcji opornych na antybiotyki zmarło ponad 3 mln dzieci, głównie w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. To więcej niż w latach poprzednich.

Coraz więcej infekcji odpornych na antybiotyki

W obu tych regionach odnotowano największy wzrost antybiotykooporności w latach 1999-2021: w Afryce o 126 proc., a w Azji Południowo-Wschodniej o 160 proc. Jeszcze bardziej niepokojące jest, że w tym samym okresie wzrosła oporność na tzw. antybiotyki ostatniej szansy, czyli tych, po które lekarze sięgają wtedy, gdy inne zawiodą. W przypadku tych leków oporność wzrosła w Azji Południowo-Wschodniej o 45 proc., a w Afryce – o 125 proc.

Jak podkreśla prof. Harwell, bardzo trudno jest walczyć z antybiotykoopornością na całym świecie, gdyż zjawisko to jeszcze bardziej się nasiliło podczas pandemii Covid-19. Wprawdzie zakażenie to wywołują wirusy, na które nie działają antybiotyki; jednak często sięgano po antybiotyki, by chronić zakażonych pacjentów przed infekcjami wtórnymi, wywoływanymi przez bakterie. - Wielu pacjentów domaga się od lekarzy przepisania antybiotyków, jednak należy najpierw się upewnić, czy faktycznie powinny być one użyte - zaznacza prof. Harwell.

Dr Lindsey Edwards z King’s College London ostrzega w wypowiedzi dla BBC News, że jeśli narastająca oporność infekcji bakteryjnych na antybiotyki nie zostanie zatrzymana, to zaprzepaszczony zostanie ogromny postęp w leczeniu dzieci, szczególnie w regionach o mniejszych dochodach i niższym poziomie opieki medycznej. Pełny raport na ten temat zostanie zaprezentowany pod koniec kwietnia w Wiedniu, podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Infekcyjnych.