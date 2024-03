W pokoju posła Michała Wosia w hotelu poselskim trwały czynności prowadzone przez służby, na polecenie prokuratorów Prokuratury Krajowej, badających wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Obecnie w hotelu poselskim trwają czynności prowadzone przez służby w pokoju posła Michała Wosia - mówił Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu. Przeszukanie dokonywane było w obecności polityka Suwerennej Polski. O działaniach służb został poinformowany marszałek Szymon Hołownia.

Szef kancelarii Sejmu podkreślił, że służby mają prawo do przeszukania w ramach czynności śledczych prowadzonych pod nadzorem prokuratury. Marszałek Szymon Hołownia zastrzegł, że musi być przy nim obecny poseł Woś. - Było to możliwe dzisiaj rano, gdy te czynności się zaczęły. Przebiegają spokojnie, pewnie zakończą się około południa - powiedział.

Jak dodał, immunitet poselski dotyczy wolności osobistej posła i "nie rozciąga się ani na jego biuro, ani na mieszkanie, ani na najbliższych".

We wtorek doszło do serii przeszukań ABW w ramach śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z domów, do którego weszły służby, należy do lidera Suwerennej Polski i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Michał Woś był wiceministrem tego resortu w latach 2020-2023.