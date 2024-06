Prokurator Krajowy skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Wosia pod koniec maja. Ma on związek ze śledztwem ws. wydatkowania pieniędzy na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z Pegasusa.

Komisja za uchyleniem immunitetu

Za uchyleniem immunitetu Wosiowi i pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej opowiedziała się w czwartek komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych. Wiceszef komisji Tomasz Głogowski (KO) podkreślił w Sejmie, że "istota tego wniosku sprowadza się do tego czy z Funduszu Sprawiedliwości można było sfinansować przez CBA narzędzia Pegasus, służącego do inwigilacji, kontroli rozmów przez komunikatory".