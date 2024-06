"A więc jeszcze raz. Sprowadzili SETKI TYSIĘCY migrantów z Azji i Afryki (zarabiając przy okazji na wizach) oraz rosyjskich i białoruskich “informatyków”, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku" - napisał na X premier Donald Tusk, komentując m.in. aferę wizową.

Odpowiedź Zjednoczonej Prawicy

Na wpis Tuska odpowiedział były wiceszef resortu sprawiedliwości z Suwerennej Polski, Michał Woś. "A więc jeszcze raz: Pakt migracyjny przyjęty – a mogliście go zablokować! To pokazuje, albo jak niewiele znaczycie w UE, albo jakie są wasze prawdzie intencje. Niemcy wywożą migrantów do Polski. Efekt mrożący na wschodniej granicy – bodnarowski zespół prokuratorów ciągle działa i stawia zarzuty naszym żołnierzom. Wasza śmieszna komisja śledcza nie doliczyła się nawet tysiąca wiz. My wykryliśmy kilkaset przypadków i postawiliśmy zarzuty odpowiedzialnym" - stwierdził polityk na X.