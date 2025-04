Od 2026 r. przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną. Ustawa przewiduje ryczałt do określonego progu dochodu, a powyżej – składkę procentową. Reformę poparło KO, PSL-TD i Polska 2050-TD. Przeciw byli: PiS, Lewica, Razem. Konfederacja się wstrzymała. Zmiany nie dotyczą pracowników etatowych i emerytów – ich składka wynosi nadal 9 proc.

Kto zyska?

Według Ministerstwa Finansów 2,5 mln przedsiębiorców skorzysta na nowelizacji. Najwięcej zyskają ci, którzy mają dochody do 120 tys. zł rocznie i rozliczają się na zasadach ogólnych. Małe firmy mogą zaoszczędzić nawet 300 zł miesięcznie. Tym przedsiębiorcom: kwiaciarkom, szewcom, piekarzom, taksówkarzom dzisiaj – głosowaniem nad tą składką – pomogliśmy – powiedział Paweł Śliz (Polska 2050).

"Po zablokowaniu ustawy o mowie nienawiści prezydent zamierza zawetować obniżenie składki zdrowotnej, podniesionej do absurdalnego poziomu przez PiS. Jak zaczął, tak kończy. Zostało 105 dni. Wytrzymacie?" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Wcześniej stwierdził też, że to częściowa naprawa szkód Polskiego Ładu i uderzył w PiS: PiS nie skorzystał z szansy rehabilitacji i znów zagłosował przeciw polskim przedsiębiorcom.

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna choć wcześniej była przeciwna zmianom, zagłosowała za. Przyznała: Gdybym zagłosowała przeciw, to szef rządu wiedziałby, że nie jestem częścią tej drużyny.

Kto jest przeciw?

Jarosław Kaczyński uznał, że w czasie kryzysu finansowego obniżka składki jest szkodliwa i zapowiedział poprawkę w Senacie. Rafał Bochenek sądzi, że reforma nie jest systemowa i 130 tys. ryczałtowców na niej straci. Michał Wawer (Konfederacja wskazał, że jednym przedsiębiorcom pomaga, innym szkodzi. Magdalena Biejat (Lewica): Nie wierzcie w zapewnienia, że ta reforma pomoże szewcom, krawcowym, kwiaciarkom.

Co z systemem ochrony zdrowia?

Ustawa zmniejszy wpływy do NFZ o 4,6 mld zł rocznie. Rząd planuje pokryć ubytek dotacją z budżetu państwa. Mariusz Trojanowski (OZPSP) ostrzega: To fatalna wiadomość dla systemu, przede wszystkim dla pacjentów. Państwo będzie musiało dołożyć co najmniej 24 mld zł.

Co dalej ze składką zdrowotną?

Nowelizacją zajmie się teraz Senat. Opozycja zapowiada poprawki, które mają zabezpieczyć system ochrony zdrowia.