Dziennik Gazeta Prawana logo

To tam ukrywa się na Węgrzech Romanowski. Przygarnął go pracownik z otoczenia Orbana

Beata Zatońska
dzisiaj, 11:57
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ustalono, gdzie na Węgrzech przebywa Marcin Romanowski/Agencja Gazeta
Tajemnica rozwikłana. Marcin Romanowski, poszukiwany przez polską prokuraturę były wiceminister sprawiedliwości mieszka w Budapeszcie w lokalu należącym do pracownika frakcji parlamentarnej Fideszu Viktora Orbana - ujawnili we wtorek dziennikarze portalu śledczego Direkt36.

Romanowski ukrywa się na Węgrzech przed polskim wymiarem sprawiedliwości od 2024 r. Teraz wiadomo, gdzie dokładnie przebywa.

Romanowski mieszka u pracownika Fideszu

"Już wcześniej wiadomo było, że Marcin Romanowski, polski polityk oskarżony o korupcję, korzystał z pomocy węgierskiego rządu w ucieczce przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Więzi okazały się jeszcze bliższe. Były polski wiceminister sprawiedliwości mieszka w mieszkaniu pracownika frakcji Fideszu” - poinformował Direkt36. Właścicielem mieszkania w Dzielnicy I - znajdującej się w Budzie dzielnicy mieszczącej najważniejsze atrakcje węgierskiej stolicy - jest Zsolt David Parkai, pracownik parlamentarnej frakcji Fideszu ustępującego premiera Węgier Viktora Orbana. Według umowy, do której wgląd mieli dziennikarze portalu, Parkai pracuje dla Fideszu od września 2025 r.

Wizyta u Romanowskiego w Budapeszcie

Dziennikarze Direkt36 osobiście odwiedzili Romanowskiego w mieszkaniu, co uwiecznili na opublikowanym w sieci nagraniu. Romanowski otworzył im drzwi; poproszony o odpowiedź na kilka pytań, szybko je zamknął. Parkai poinformował, że jest współwłaścicielem mieszkania, które wynajął Romanowskiemu. Dodał, że nastąpiło to zanim zaczął pracować dla Fideszu. Z dokumentów, na które powołał się portal, wynika, że Romanowski przebywa w tym miejscu od grudnia 2024 r. Parkai powiedział też, że to Romanowski nawiązał z nim kontakt, wiedząc, że jego firma zajmuje się wynajmem nieruchomości.

Peter Magyar nie zostawia nadziei Romanowskiemu i Ziobrze

Przyszły premier Węgier Peter Magyar kilkakrotnie zapowiadał, odnosząc się do Romanowskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Zapytany o te słowa, Parkai zapewnił, że jeśli status Romanowskiego ulegnie zmianie i jego pobyt na Węgrzech stanie się nielegalny, umowa najmu zostanie rozwiązana.

Węgrzy ochronili Ziobrę i Romanowskiego

Pod rządami Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania; wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie. Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: marcin romanowskiWęgryFidesz

Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj