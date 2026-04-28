Dziennik Gazeta Prawana logo

Niemcy zwrócą Polsce zrabowane dzieło sztuki. To skarb z kolekcji Czartoryskich

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 07:38
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Niemcy, MSZ
Niemcy najprawdopodobniej zwrócą Polsce kolejne dzieło sztuki, z tych, które zostały zrabowane w czasie ostatniej wojny - wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej". Chodzi o pierścień Zygmunta I Starego. Został odnaleziony w muzeum biżuterii miasteczka Pforzheim.

Niemcy muszą zwrócić zagrabione dzieła sztuki?

Zdaniem niemieckich muzealników sytuacja prawna tego obiektu jest złożona. Wskazano, że wynika to z niemieckiego prawa cywilnego, które nie zakłada istnienia żadnych roszczeń o restytucje - informuje "Rz".

Podkreślono jednak, że kraje związkowe Niemiec deklarowały zobowiązanie do bezwarunkowego zwrotu zagrabionych dzieł sztuki, które stały się własnością publiczną”. "Zobowiązanie to nie jest prawnie wiążące, ale ma istotny ciężar moralny i kulturowo-polityczny" – wskazali niemieccy autorzy stanowiska w sprawie pierścienia cytowani przez "Rzeczpospolitą".

Kiedy skarb trafi do Polski?

Sprawą zajmuje się Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Gazeta przekazała, że zwrot królewskiej biżuterii nastąpi najpewniej w połowie bieżącego roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Niemcyskarbdzieła sztuki
Powiązane
Putin
"Wojna na Ukrainie może zakończyć się nieoczekiwanie". Prezydent Estonii chce dialogu z Putinem
Łatwogang
Niewiarygodny wynik. Podali nową kwotę akcji Łatwoganga
Donald Trump
Są zarzuty dla sprawcy strzelaniny w Waszyngtonie. "Próba zabicia prezydenta Trumpa"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy zwrócą Polsce zrabowane dzieło sztuki. To skarb z kolekcji Czartoryskich »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj