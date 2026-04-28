Niemcy zwrócą Polsce zrabowane dzieło sztuki. To skarb z kolekcji Czartoryskich

Jak podała "Rzeczpospolita" Niemcy są skłonni zwrócić Polsce pierścień Zygmunta I Starego, który pochodził ze szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej i został zrabowany w czasie II wojny światowej. Pierścień został odnaleziony w muzeum biżuterii miasteczka Pforzheim.

Niemcy muszą zwrócić zagrabione dzieła sztuki?

Zdaniem niemieckich muzealników sytuacja prawna tego obiektu jest złożona. Wskazano, że wynika to z niemieckiego prawa cywilnego, które nie zakłada istnienia żadnych roszczeń o restytucje - informuje "Rz".

Podkreślono jednak, że kraje związkowe Niemiec deklarowały zobowiązanie do bezwarunkowego zwrotu zagrabionych dzieł sztuki, które stały się własnością publiczną”. "Zobowiązanie to nie jest prawnie wiążące, ale ma istotny ciężar moralny i kulturowo-polityczny" – wskazali niemieccy autorzy stanowiska w sprawie pierścienia cytowani przez "Rzeczpospolitą".

Kiedy skarb trafi do Polski?

Sprawą zajmuje się Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Gazeta przekazała, że zwrot królewskiej biżuterii nastąpi najpewniej w połowie bieżącego roku.