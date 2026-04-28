Niewiarygodny wynik. Podali nową kwotę akcji Łatwoganga

Charytatywna zbiórka influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom z rakiem pierwotnie miała się zakończyć w niedzielę o godz. 16, ale została przedłużona do późnego wieczora. Cała zebrana kwota zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters.

Akcja spotkała się z wielkim odzewem. Prezes InPostu Rafał Brzoska przekazał, że dopłaca 2 mln 700 tys. zł do zbiórki. WK Dzik wpłacił 5 mln zł na konto zbiórki. W tym momencie, WK Dzik, za darmo gramy w waszej reklamie - zapowiedział Bedoes. Razem z Łatwogangiem już wcześniej zapowiadali, że wystąpią w reklamie firmy, która wpłaci największą kwotę. Kolejna ogromna wpłata została ogłoszona po godz. 21. XTB wsparło zbiórkę i w sumie wpłaciło już 5 mln 251 tys.

Oświadczenie Łatwoganga i Bedoesa

W poniedziałek Łatwogang i Bedoes opublikowali oświadczenie po streamie, w trakcie którego zbierano pieniądze na fundację Cancer Fighters. "Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj" - przekazali Łatwogang i Bedoes w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

"Współprace, które przyjęliśmy przed streamem, przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz firm, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach" - czytamy.

"Nie chcemy orderów"

"Nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie, i apelujemy o uczynienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem" - dodali w oświadczeniu.

"Mamy swoje działania takie jak koncerty i aktywność w Internecie, do których będziemy musieli wrócić, ale najpierw siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem i tworzenie płyty z podopiecznymi fundacji, z której cały zysk pójdzie na zbiórkę" - przekazali Bedoes i Łatwogang.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)"”, którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Po jej premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie - tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa 9 dni.