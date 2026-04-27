W Indonezji zderzyły się dwa pociągi. Trwa akcja ratunkowa

W Indonezji zderzyły się dwa pociągi. Są zabici

Do zdarzenia doszło na stacji kolejowej w Bekasi, pociąg podmiejski zderzył się ze składem dalekobieżnym kursującym między Dżakartą a Surabają - relacjonuje Jakarta Globe.

Na razie nie jest znana przyczyna wypadku i dokładna liczba poszkodowanych.

Ratownicy muszą ciąć fragmenty zniszczonego wagonu, by dotrzeć do uwięzionych w nim ofiar, co utrudnia ich wydobycie - napisał indonezyjski portal. Dodano, że wśród rannych jest wiele wracających z pracy kobiet, ponieważ w zniszczonym wagonie kolejki podmiejskiej znajdowały się przedziały tylko dla kobiet.

Ewakuacja pasażerów

Skupiamy się na ewakuacji wszystkich pasażerów i pracowników, przewożąc ich do szpitali jak szybko się da - przekazali Reutersowi przedstawiciele indonezyjskich przewoźników, których pociągi brały udział w kolizji.

W Indonezji wypadki komunikacyjne nie są rzadkością, kraj jest rozległy i leży na wielu wyspach, a autobusy, pociągi i samoloty są często przestarzałe i w złym stanie technicznym - zauważyła agencja AFP.