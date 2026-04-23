Dziennik Gazeta Prawana logo

Czołowe zderzenie pociągów w pobliżu Kopenhagi. Trwa akcja ratunkowa

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:34
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Train collision accident between Hilleroed and Kagerup in Denmark
Czołowe zderzenie pociągów w Danii. Trwa akcja ratunkowa/PAP/EPA
Tragiczne wieści napływają z Danii. Dwa podmiejskie pociągi zderzyły się w czwartek w pobliżu miejscowości Hillerod koło Kopenhagi – przekazała policja w komunikacie. Według władz lokalnych 17 osób odniosło obrażenia, z czego cztery są w stanie krytycznym. Przyczyny kolizji na razie nie są znane.

Jak poinformował rzecznik kopenhaskiej straży pożarnej Tim Ole Simonsen, doszło do czołowego zderzenia pociągów przy dość dużej prędkości. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikt nie został uwięziony – podkreślił.

Na zdjęciach publikowanych w mediach widać, że przednie części składów pociągów są mocno pokiereszowane. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa, z udziałem karetek pogotowie oraz śmigłowca duńskich sił powietrznych.

Według odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną Regionu Stołecznego pomocy udzielono łącznie 17 pacjentom, z czego cztery osoby są w stanie krytycznym. "Wszyscy pacjenci zostali przetransportowani z miejsca wypadku.(...) Pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń fizycznych, przebywają w punkcie zbornym” – podał Region Stołeczny na platformie X.

Awaria trakcji

Burmistrzyni gminy Gribskov Trine Egetved oświadczyła na Facebooku, że z pociągów, które uległy wypadkowi korzysta wielu mieszkańców dojeżdżających do pracy oraz uczniów.

W Danii w połowie kwietnia doszło do kilkudniowego chaosu na kolei z powodu awarii trakcji, co wywołało debatę w mediach na temat stanu technicznego infrastruktury.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: wypadekdaniapociągi
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzołowe zderzenie pociągów w pobliżu Kopenhagi. Trwa akcja ratunkowa »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj