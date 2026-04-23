Jak poinformował rzecznik kopenhaskiej straży pożarnej Tim Ole Simonsen, doszło do czołowego zderzenia pociągów przy dość dużej prędkości. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikt nie został uwięziony – podkreślił.

Zderzenie pociągów w Danii. Trwa akcja ratunkowa

Na zdjęciach publikowanych w mediach widać, że przednie części składów pociągów są mocno pokiereszowane. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa, z udziałem karetek pogotowie oraz śmigłowca duńskich sił powietrznych.

Według odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną Regionu Stołecznego pomocy udzielono łącznie 17 pacjentom, z czego cztery osoby są w stanie krytycznym. "Wszyscy pacjenci zostali przetransportowani z miejsca wypadku.(...) Pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń fizycznych, przebywają w punkcie zbornym” – podał Region Stołeczny na platformie X.

Awaria trakcji

Burmistrzyni gminy Gribskov Trine Egetved oświadczyła na Facebooku, że z pociągów, które uległy wypadkowi korzysta wielu mieszkańców dojeżdżających do pracy oraz uczniów.

W Danii w połowie kwietnia doszło do kilkudniowego chaosu na kolei z powodu awarii trakcji, co wywołało debatę w mediach na temat stanu technicznego infrastruktury.