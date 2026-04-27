Katastrofa samolotu w Sudanie Południowym. Zginęło 14 osób

Czternaście osób, w tym pilot i 13 pasażerów, zginęło w poniedziałek w wyniku rozbicia się samolotu Cessna niedaleko stolicy Sudanu Południowego, Dżuby - podał krajowy urząd lotnictwa cywilnego (SSCAA). Według wstępnych ustaleń samolot mógł rozbić się z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.
Katastrofa samolotu w Sudanie Południowym
SSCAA poinformowało, że samolot Cessna 208 Caravan, należący do lokalnego przewoźnika CityLink Aviation, leciał na trasie z miasta Yei na południu kraju na międzynarodowe lotnisko w Dżubie. Samolot wystartował o godz. 9.15, a kontakt z maszyną utracono 28 minut później.
Na miejsce katastrofy, około 20 km od Dżuby, wysłano zespół, który ma zebrać informacje i wesprzeć służby ratunkowe. Jak przekazał SSCAA, na pokładzie samolotu znajdowało się 12 obywateli Sudanu Południowego i dwaj obywatele Kenii.
Ciężkie warunki pogodowe
Udostępnione w serwisach społecznościowych nagrania wideo z miejsca wypadku ukazują płonące szczątki samolotu. Teren na nagraniach jest górzysty i spowity w mgłę.
Źródło PAP
