Dziennik Gazeta Prawana logo

Przewaga Koalicji Obywatelskiej topnieje. Wyniki nowego sondażu

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 10:46
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński w Sejmie. Przewaga Koalicji Obywatelskiej topnieje. Wyniki nowego sondażu/Agencja Wyborcza.pl
Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, KO mogłaby liczyć na 33 proc. głosów poparcia, PiS na 28 proc., natomiast Konfederacja - na 12 proc. - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla Interii.

Z badania wynika, że KO zdobyłaby 33 proc. głosów, PiS - 28 proc., Konfederacja - 12 proc., a Konfederacja Korony Polskiej - 9 proc, Nowa Lewica - 7 proc., a Partia Razem - 5 proc. Wyniki sondażu pracowni Social Changes opublikowano w poniedziałek.

Partie poniżej progu wyborczego

Według sondażu poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Polska 2050 oraz PSL; na każde z tych ugrupowań wskazało po 2 proc. badanych. Opcję "inne" wybrało 2 proc. ankietowanych.

Jaka frekwencja?

Jak wskazano, autorzy badania pominęli przy opracowywaniu wyników osób, które wskazały odpowiedź "trudno powiedzieć". Ankietowani pytani byli też, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych. 72 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 54 proc. było "zdecydowanych", a 18 proc. - "raczej by zagłosowało".

Na wybory nie wybrałoby się 19 proc. pytanych, z czego co dziesiąty raczej nie wziąłby w nich udziału; 9 proc. zdecydowanie nie zagłosowałaby w wyborach. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 9 proc. badanych. Jak czytamy, "w praktyce frekwencja wyborcza mogłaby wynosić mniej więcej 67-70 proc.".

Największy problem w Polsce? Wyniki sondażu

W badaniu ankietowanych zapytano także w formie dopuszczającej wielokrotny wybór różnych opcji: "co osobiście jest dla Ciebie teraz w Polsce problemem?". Najwięcej, bo 57 proc. respondentów wybrało wysokie ceny energii - prądu i gazu. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do służby zdrowia, kolejki do lekarzy (56 proc.), a następnie drogie paliwo (45 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się: droga żywność (43 proc.), zagrożenie wojną (43 proc.), ceny lekarstw i opieki medycznej (41 proc.), wysokie ceny nowych mieszkań i niskie zarobki (po 38 proc.) oraz niskie emerytury i renty (37 proc.). Sondaż pracowni Social Changes został przeprowadzony w dniach 17-20 kwietnia 2026 r., metodą metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 1090 dorosłych Polaków.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSsondażKOKonfederacja
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzewaga Koalicji Obywatelskiej topnieje. Wyniki nowego sondażu »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj