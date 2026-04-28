Zarzuty dla Petera Magyara. Jest decyzja węgierskiej prokuratury

oprac. Agnieszka Maj
57 minut temu
Umorzono śledztwo przeciwko przyszłemu premierowi Węgier Peterowi Magyarowi w związku z oskarżeniami jego byłej żony Judit Vargi, która w latach 2019-2023 pełniła stanowisko minister sprawiedliwości w rządzie Viktora Orbana - przekazał w poniedziałek portal Index.

W decyzji o umorzeniu śledztwa powołano się na brak dowodów. Sprawa została wszczęta po skardze złożonej przez osobę prywatną, Istvana Tenyiego w marcu 2024 r., w oparciu o wypowiedzi Judit Vargi w trakcie wywiadu telewizyjnego.

Varga opowiedziała wówczas o swoim małżeństwie z Peterem Magyarem, opisując je jako głęboko burzliwe. Kobieta opisała moment, w którym Magyar rzekomo zamknął ją w pokoju, z którego wydostała się dopiero z pomocą ich dziecka.

W zawiadomieniu o możliwym popełnieniu przestępstwa Magyarowi zarzucono bezprawne pozbawienie wolności i narażenie nieletniego na niebezpieczeństwo. Śledczy odrzucili skargi w obu sprawach, twierdząc, że nie ma wystarczających dowodów uzasadniających podejrzenia - podały węgierskie media.

Sprawa została następnie przekazana do prokuratury generalnej w Budapeszcie w celu dalszego rozpatrzenia. Zgodnie z ostateczną decyzją, nie znaleziono dowodów potwierdzających zarzuty. Władze podkreśliły również, że Varga nie składała zeznań w trakcie śledztwa - zaznaczył Index. W związku z brakiem dalszych kroków proceduralnych, które mogłyby wyjaśnić sprawę, i brakiem dowodów na popełnienie przestępstwa w oparciu o dostępne informacje, śledztwo zostało formalnie zamknięte.

Magyar poprowadził partię TISZA do zwycięstwa w wyborach z 12 kwietnia i odsunięcia po 16 latach rządów Viktora Orbana. Ugrupowanie Magyara zdobyło 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, dając partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

Źródło PAP
