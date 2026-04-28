Czy 1 maja jest dyspensa? Czy w piątek 1 maja można jeść mięso, czy trzeba pościć?

Czy w piątek 1 maja można jeść mięso?

Zgodnie z kanonem 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, katolicy powinni powstrzymywać się od spożywania mięsa w każdy piątek w roku, chyba że przypada wtedy uroczystość lub biskup diecezjalny udzieli dyspensy. Dyspensa oznacza zwolnienie z obowiązującego przepisu prawa kościelnego, przyznawane przez uprawnioną władzę w określonych sytuacjach.

Kiedy biskup może udzielić dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych?

Dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania mięsa może udzielić biskup diecezjalny, jeśli uzna, że przemawia za tym dobro duchowe wiernych lub szczególne okoliczności. Najczęściej ma to miejsce w dniach następujących po ważnych świętach kościelnych, podczas długich weekendów czy w okresach sprzyjających spotkaniom rodzinnym. Skorzystanie z takiej dyspensy zwykle wiąże się z koniecznością podjęcia innej formy pokuty, modlitwy lub uczynku miłosierdzia, np. odmówienia różańca, udziału we Mszy Świętej lub wsparcia osób potrzebujących.

Dyspensa w piątek 1 maja 2026. W jakich parafiach jej udzielono?

W piątek 1 maja 2026 roku wierni w całej Polsce mogą skorzystać z dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, ponieważ została ona udzielona przez wszystkich biskupów diecezjalnych. Oznacza to, że obowiązuje ona na terenie wszystkich parafii w kraju, niezależnie od diecezji. Wierni mogą więc tego dnia spożywać mięso bez naruszania przepisów kościelnych. Jednocześnie, zgodnie z zaleceniami biskupów, osoby korzystające z dyspensy powinny podjąć inną formę pokuty, na przykład poprzez modlitwę, udział we Mszy Świętej lub uczynki miłosierdzia.

Inne dni, w które wstrzemięźliwość od potraw mięsnych nie obowiązuje

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa nie obowiązuje również w inne dni, które w kalendarzu liturgicznym mają rangę uroczystości. Zgodnie z prawem kanonicznym ich wyjątkowy, radosny charakter znosi pokutny wymiar piątku. Dotyczy to m.in. takich dat jak:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia;

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – 3 maja;

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała;

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca;

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia;

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada;

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.

Jeśli któreś z tych świąt wypada w piątek, wierni mogą spożywać potrawy mięsne bez konieczności uzyskiwania dyspensy.

Kogo nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?

Z obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zwolnione są osoby:

poniżej 14. roku życia,

które spożywają posiłki w miejscach, gdzie nie ma możliwości wyboru potraw bezmięsnych,

które są chore lub w podeszłym wieku, jeśli wstrzemięźliwość mogłaby zaszkodzić ich zdrowiu.

Podsumowując, w piątek 1 maja 2026 roku, we wszystkich diecezjach w Polsce obowiązuje dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wierni powinni jednak pamiętać o zaleceniu podjęcia innej formy pokuty oraz sprawdzić, czy dyspensa obowiązuje w miejscu ich aktualnego pobytu.