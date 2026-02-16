Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Kościele katolickim

W Kościele katolickim powstrzymywanie się od spożywania mięsa jest jedną z praktyk pokutnych i oznacza rezygnację z dań mięsnych w określone dni. Zgodnie z kan. 1251 Kodeksu prawa kanonicznego obowiązek ten obejmuje wszystkie piątki w roku, o ile nie przypada wówczas uroczystość liturgiczna, a także Środę Popielcową oraz Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. W te dwa dni wiernych obowiązuje dodatkowo post ścisły. Przepisy te odnoszą się do osób, które ukończyły 14 lat, a ich celem jest nie tylko zewnętrzne wyrzeczenie, lecz przede wszystkim pogłębienie życia duchowego, refleksja i ćwiczenie woli poprzez dobrowolną ofiarę.

Czy w Środę Popielcową (18 lutego 2026) można jeść mięso?

W Środę Popielcową, która w 2026 roku przypada 18 lutego, katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Oznacza to, że tego dnia nie powinno się spożywać mięsa. Dodatkowo jest to jeden z dwóch dni w roku (obok Wielkiego Piątku), kiedy obowiązuje także post ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków – do jednego do syta oraz dwóch mniejszych. Przepisy te dotyczą osób, które ukończyły 14 lat (w przypadku wstrzemięźliwości) oraz pełnoletnich do 60. roku życia (w przypadku postu ścisłego), o ile nie zachodzą ważne powody zwalniające z tego obowiązku.

Na czym polega i kogo obowiązuje ścisły post w Środę Popielcową (18 lutego 2026)?

Post ścisły w Środę Popielcową (18 lutego 2026 r.) polega na ograniczeniu liczby i ilości spożywanych posiłków. Tego dnia można zjeść jeden posiłek do syta oraz dwa mniejsze. Jednocześnie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły dotyczy osób pełnoletnich aż do ukończenia 60. roku życia, o ile pozwala na to ich stan zdrowia.

Kogo obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową (18 lutego 2026)

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową (18 lutego 2026 r.) obowiązuje wszystkich katolików od 14. roku życia bez górnej granicy wiekowej. Oznacza to, że młodzieży i osób starszych nie obowiązuje tego dnia ścisły post, ale nada muszą powstrzymać się od spożywania mięsa, aby w duchu pokuty i refleksji przeżywać początek Wielkiego Postu. Jak wskazuje Kodeks prawa kanonicznego:

"Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty." (kan. 1252).

Czy w Środę Popielcową można otrzymać dyspensę?

W Środę Popielcową dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych co do zasady nie przysługuje. Choć wierni, którzy z powodu okoliczności nie mają możliwości wyboru jedzenia i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy w inne piątki roku, zasada ta nie obejmuje Środy Popielcowej ani Wielkiego Piątku. Podobnie biskup diecezjalny może udzielić dyspensy od wstrzemięźliwości w wyznaczonych dniach, jednak nie ma to zastosowania do tych dwóch szczególnych dni, które mają charakter liturgicznie i duchowo obowiązkowy.