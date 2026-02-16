Środa Popielcowa 2026 – kiedy wypada?

Środa Popielcowa w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego stanowi początek Wielkiego Postu. W 2026 roku wypada 18 lutego.

Data Środy Popielcowej zmienia się każdego roku, ponieważ zależy od tego, kiedy w danym roku wypada Niedziela Zmartwychwstania. W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia, a Środa Popielcowa jest wyznaczona na 46 dni przed tym świętem.

Podczas liturgii odprawianych tego dnia ma miejsce obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan wypowiada słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ten symboliczny znak ma skłaniać do zadumy nad przemijaniem, a także zachęcać do przemiany życia i podjęcia pokuty.

Czy w Środę Popielcową (18 lutego 2026) trzeba iść do kościoła?

Każdego roku w Środę Popielcową wielu wiernych przychodzi do kościołów, by mszą świętą z obrzędem posypania głów popiołem rozpocząć Wielki Post. W trakcie tej wyjątkowej liturgii kapłan najpierw błogosławi popiół, a następnie znaczy nim głowy uczestników Eucharystii. Znak ten jest wyrazem pokuty i wezwania do nawrócenia, a zarazem symbolem duchowej przemiany i nowego początku. Mimo że dzień ten otwiera okres Wielkiego Postu, nie jest świętem nakazanym, dlatego udział w mszy nie jest obowiązkowy i jego brak nie stanowi grzechu ciężkiego.

Czym są święta nakazane w Kościele katolickim?

Święta nakazane w Kościele katolickim to niedziele oraz wybrane uroczystości w ciągu roku, w które wierni mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, obowiązek ten można wypełnić, biorąc udział w Eucharystii odprawianej w obrządku katolickim – zarówno w sam dzień świąteczny, jak i wieczorem dnia poprzedzającego. W te dni katolicy powinni również powstrzymać się od prac i zajęć utrudniających oddawanie czci Bogu oraz przeżywanie radości i odpoczynku właściwych dla dnia świętego. Jeśli z poważnej przyczyny, np. z braku kapłana, uczestnictwo w mszy nie jest możliwe, zaleca się udział w liturgii słowa lub poświęcenie czasu na modlitwę indywidualną czy rodzinną.

Święta nakazane w 2026 roku

W 2026 roku katolicy w Polsce są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej w następujące dni:

1 stycznia (czwartek) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki;

6 stycznia (wtorek) – Uroczystość Objawienia Pańskiego;

5 kwietnia (niedziela) – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc);

17 maja (niedziela) – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;

24 maja (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

4 czerwca (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);

15 sierpnia (sobota) – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (niedziela) – Uroczystość Wszystkich Świętych;

25 grudnia (piątek) – Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Należy podkreślić, że także każda niedziela traktowana jest w Kościele katolickim jako święto nakazane. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej w każdą niedzielę, jeśli chcą przestrzegać zasad swojej wiary.