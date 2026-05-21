Prokuratura: Prezes serwisu Cinkciarz.pl zatrzymany w USA

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 12:54
Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA - podała w czwartek poznańska prokuratura regionalna. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że Marcin P. został zatrzymany we wtorek "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej". "„Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym” - podała rzeczniczka.

Nie odzyskali wpłaconych pieniędzy

Poznańska prokuratura regionalna od października 2024 r. prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. W marcu 2025 r. prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P., ale mężczyzna przebywał poza granicami kraju.

W lipcu ub. roku Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą za Marcinem P. Według ówczesnych szacunków poznańskiej prokuratury, mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 125 mln zł.

Źródło PAP
