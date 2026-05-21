Dziennik Gazeta Prawana logo

GIF wycofuje z obrotu popularny lek na gardło. Wykryto nieprawidłową zawartość

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 10:56
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
lek, GIF, tabletki
GIF wycofuje z obrotu popularny lek na gardło. Wykryto nieprawidłową zawartość/Shutterstock
Z aptek w całym kraju wycofano areozol Envil gardło. Powodem wycofania leku jest zbyt niskie stężenie etanolu - podał Główny Inspektor Farmaceutyczny. Jak podał GIF, stężenie etanolu poniżej limitu wykryto podczas rutynowych testów sprawdzających jakość i stabilność produktu w czasie jego przechowywania.

"W przedmiotowej sprawie wyniki badań stabilności oraz wyniki badań prób referencyjnych przedstawione przez stronę wykazały, że serie objęte niniejszą decyzją nie spełniają ustalonych dla nich wymagań jakościowych (wyniki poniżej limitu dla parametru zawartość etanolu)" - poinformował GIF w uzasadnieniu.

Ryzyko dla zdrowia pacjentów

Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności dotyczy sześciu konkretnych serii leku Envil gardło (aerozol, 30 ml): 01AF0524 (ważna do maja 2026 r.), 01AF0624 i 02AF0624 (ważne do czerwca 2026 r.) oraz 01AF1024, 02AF1024 i 03AF1024 (ważne do października 2026 r.). "Krótki termin, jaki pozostał do końca ważności produktu, nie jest wystarczającym powodem do braku podejmowania działań administracyjnych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego" – wskazał GIF.

Inspektorat wyjaśnił, że przekroczenie norm zawartości etanolu nie pozwala na potwierdzenie skuteczności i bezpiecznego stosowania leku. Dalsze pozostawanie wadliwego produktu w obrocie stwarzałoby ryzyko dla zdrowia pacjentów, dlatego konieczne było nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przyczyna wykrycia wady

Producent leku, firma Aflofarm, ustalił już prawdopodobną przyczynę wykrycia wady i zaplanował działania naprawcze, a ryzyko dla pacjentów ocenił jako niskie. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego leku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: GIFlek
Powiązane
Szef MSZ zareagował na słowa Kaczyńskiego. Sikorski wskazał, kto odpowiada za śmierć Leppera
Radosław Sikorski wydał pilne oświadczenie ws. Izraela. Domaga się przeprosin
Ziobro
Namierzyli miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. To nie Waszyngton
Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki chce zwołania referendum. Zapadła decyzja
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGIF wycofuje z obrotu popularny lek na gardło. Wykryto nieprawidłową zawartość »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
deszcz ulewa burza
Drastyczna zmiana pogody w czwartek. Wiemy, gdzie uderzą burze z gradem
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj