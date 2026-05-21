Trybunał Praw Człowieka: Polska naruszyła europejską konwencję

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) uznał w czwartek, że Polska naruszyła art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (mówiący o prawie do sądu) w sprawie dotyczącej odmowy powołań na stanowiska sędziowskie w 2008 r.
ETPCz rozpatrywał skargę asesorów sądowych, którym ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński odmówił w 2008 r. powołań na stanowiska sędziowskie. Skargę w tej sprawie złożyli Aleksandra Sobczyńska, Adrian Klepacz i Rafał Brukiewicz. Powodowie odwoływali się do art. 6 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, uważając, że sądy w Polsce odmówiły wysłuchania ich argumentów dotyczących tamtej decyzji.
Źródło PAP
