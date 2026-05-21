Groźna broń na Białorusi przy granicy z Polską. Manewry na wyjątkową skalę

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 11:58
Iskander. Groźna broń na Białorusi przy granicy z Polską. Manewry na wyjątkową skalę
Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało w czwartek, że w ramach trwających ćwiczeń rozmieszczono ładunki nuklearne w magazynach polowych na terenie Białorusi. Wcześniej informowano, że w ramach tych samych ćwiczeń głowice nuklearne zostały zainstalowane na pociskach rakietowych Iskander-M.

"W ramach ćwiczeń sił nuklearnych dostarczono ładunki nuklearne do magazynów polowych na terenie stacjonowania brygady rakietowej na terytorium Republiki Białorusi” - napisano w komunikacie rosyjskiego resortu obrony, przytoczonym przez agencję Reutera. Ćwiczenia odbywają się w dniach 19-21 maja. Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wcześniej, że manewry koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi".

Manewry w dwóch okręgach wojskowych

W poprzednich komunikatach resort przekazał, że głowice nuklearne zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, a następnie zainstalowane na rakietach. W kolejnym etapie wyrzutnie zostały skierowane do rejonów, gdzie prowadzone będą kolejne etapy szkolenia. Iskander-M ma zasięg 500 km.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony ćwiczenia obejmują też m.in. dwa okręgi wojskowe - leningradzki i centralny, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flotę Północną i Flotę Oceanu Spokojnego. W manewrach bierze udział ponad 64 tys. żołnierzy, ponad 200 wyrzutni rakietowych, 140 samolotów, 73 okręty nawodne i 13 okrętów podwodnych, w tym osiem strategicznych jednostek o napędzie atomowym - wyliczył resort.

Manewry odpowiedzią na "militaryzację" Sojuszu

Jak Informuje Interia, tegoroczne manewry mają wyjątkową skalę, znacznie wykraczają poza standardowe ćwiczenia regionalne. Po stronie rosyjskiej uruchomiono zaangażowano Strategicznych Wojsk Rakietowych, Floty Północnej i Floty Pacyfiku, Dowództwa Lotnictwa Dalekiego Zasięgu oraz wyznaczonych oddziałów z Leningradzkiego i Centralnego Okręgu Wojskowego.

Poza systemami Iskander-M, scenariusze ćwiczeń po raz pierwszy w tak bliskiej odległości od granic NATO objęły procedury użycia nowego systemu rakietowego Oresznik, który decyzją Władimira Putina został postawiony na Białorusi w stan dyżuru bojowego pod koniec 2025 roku. Według ministra obrony Białorusi Wiktara Chrenina manewry stanowią "bezpośrednią odpowiedź na militaryzację" Sojuszu w pasie granicznym.

Źródło PAP
