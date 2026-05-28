Wielkie wykopaliska przed budową CPK. Archeolodzy wchodzą do gry

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 07:15
Konsorcjum Archeoplan zostało wybrane do prowadzenia badań wykopaliskowych w związku z budową dróg wokół lotniska, w ramach programu Port Polska - poinformowała w środę spółka CPK. Prace archeologiczne mają potrwać rok.

Jak podała CPK, prace archeologiczne związane z budową dróg wokół lotniska przeprowadzi konsorcjum, którego liderem jest Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Archeoplan. W skład konsorcjum wchodzi także Archeologiczny Serwis Konsultacyjno-Badawczy.

Celem planowanych prac jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w związku z planowaną inwestycją na terenach, na których znajdują się stanowiska archeologiczne - poinformowała spółka CPK. W decyzjach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazano 18 stanowisk, na których należy przeprowadzić archeologiczne badania wykopaliskowe, poprzedzające roboty związane z planowaną budową układu drogowego.

Łączna powierzchnia stanowisk archeologicznych wskazana do wyprzedzających badań wykopaliskowych wynosi około 1540 arów. Prace terenowe mają potrwać rok, a przez kolejne 12 miesięcy archeolodzy będą opracowywać wyniki przeprowadzonych badań.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena, a umowa będzie obowiązywała przez 24 miesiące od momentu jej podpisania - podała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

W marcu br. CPK poinformowała, że prace archeologiczne dla linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią rozpoczną się na przełomie 2026 i 2027 r., a umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w drugim kwartale br.

Odcinek Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią ma zostać uruchomiony w 2032 roku. W tym samym czasie oddany do użytku ma być nowy port lotniczy.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

Źródło PAP
Tematy: wykopaliskaCPKCentralny Port Komunikacyjny (CPK)
