Jak podała CPK, prace archeologiczne związane z budową dróg wokół lotniska przeprowadzi konsorcjum, którego liderem jest Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Archeoplan. W skład konsorcjum wchodzi także Archeologiczny Serwis Konsultacyjno-Badawczy.

Celem planowanych prac jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w związku z planowaną inwestycją na terenach, na których znajdują się stanowiska archeologiczne - poinformowała spółka CPK. W decyzjach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazano 18 stanowisk, na których należy przeprowadzić archeologiczne badania wykopaliskowe, poprzedzające roboty związane z planowaną budową układu drogowego.

Wielkie wykopaliska przed budową CPK. Archeolodzy wchodzą do gry

Łączna powierzchnia stanowisk archeologicznych wskazana do wyprzedzających badań wykopaliskowych wynosi około 1540 arów. Prace terenowe mają potrwać rok, a przez kolejne 12 miesięcy archeolodzy będą opracowywać wyniki przeprowadzonych badań.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena, a umowa będzie obowiązywała przez 24 miesiące od momentu jej podpisania - podała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

W marcu br. CPK poinformowała, że prace archeologiczne dla linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią rozpoczną się na przełomie 2026 i 2027 r., a umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w drugim kwartale br.

Odcinek Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią ma zostać uruchomiony w 2032 roku. W tym samym czasie oddany do użytku ma być nowy port lotniczy.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.