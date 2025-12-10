Prezes Jarosław Kaczyński mieszka na warszawskim Żoliborzu, w willi, w której się wychował. To połowa domu - tzw. bliźniaka. Jak niedawno dowiedział się "Super Express", prezes będzie miał nowych sąsiadów. Do drugiej połowy bliźniaka niedługo wprowadzą się nowi lokatorzy. Wg dziennika najpóźniej w połowie przyszłego roku obok prezesa PiS zamieszka rodzina z dziećmi.

Hałasy za ścianą u prezesa PiS

Zanim nowi sąsiedzi wprowadzą się do swojego lokum, muszą przeprowadzić remont. Takie prace budowlane bywają hałaśliwe. Przemysław Czarnek zadeklarował, że w razie potrzeby chętnie ugości u siebie lidera Prawa i Sprawiedliwości. "Mój dom jest dla prezesa zawsze otwarty i w razie czego może u mnie nocować" - powiedział w rozmowie z "Super Expresem" Czarnek.

Bezpieczne i ciche schronienie prezesa PiS

Jarosław Kaczyński rzeczywiście zdecydował się na przeprowadzkę. Nie skorzystał jednak z gościnności Przemysława Czarnka. Wprowadził się do brata ciotecznego. "Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat! Jarek może zostać u mnie ile chce" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Jan Maria Tomaszewski.