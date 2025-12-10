Donald Tusk opublikował nowy spot. Chwali się osiągnięciami

W opublikowanym na platformie X spocie, Premier Donald Tusk podsumował kluczowe osiągnięcia swojego gabinetu od grudnia 2023 roku. W nagraniu zwrócił szczególną uwagę na 30-procentowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Tusk podkreślił również efekty rządowego programu in vitro, dzięki któremu na świat przyszło już ponad 8 tysięcy dzieci.

W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem. #RobimyNieGadamy- napisał Donald Tusk, załączając do wpisu nagranie.

Tomczyk: Przed końcem roku jeszcze kilka bardzo dobrych informacji