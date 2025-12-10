Donald Tusk opublikował nowy spot. Chwali się osiągnięciami

W opublikowanym na platformie X spocie, Premier Donald Tusk podsumował kluczowe osiągnięcia swojego gabinetu od grudnia 2023 roku. W nagraniu zwrócił szczególną uwagę na 30-procentowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Tusk podkreślił również efekty rządowego programu in vitro, dzięki któremu na świat przyszło już ponad 8 tysięcy dzieci.

Reklama

W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem. #RobimyNieGadamy- napisał Donald Tusk, załączając do wpisu nagranie.

Tomczyk: Przed końcem roku jeszcze kilka bardzo dobrych informacji

  • Szczelność granicy wschodniej podniesiona z 36 proc. do 98 proc.
  • 200 miliardów złotych na obronność w 2026 roku.
  • Blisko 43,7 mld euro z programu SAFE na obronność.
  • 5 proc. PKB na obronność.
  • Pierwszy polski satelita w kosmosie.
  • Wybór partnera do programu ORKA.
  • Przed końcem roku jeszcze kilka bardzo dobrych informacji. CDN…:) - wyliczał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, komentując spot.