Premier Donald Tusk podsumował w serwisie X najważniejsze dokonania swojego gabinetu od grudnia 2023 roku. W nowym spocie wymieniono m.in. zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, uruchomienie programu in vitro, zapowiedzi dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).
Donald Tusk opublikował nowy spot. Chwali się osiągnięciami
W opublikowanym na platformie X spocie, Premier Donald Tusk podsumował kluczowe osiągnięcia swojego gabinetu od grudnia 2023 roku. W nagraniu zwrócił szczególną uwagę na 30-procentowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Tusk podkreślił również efekty rządowego programu in vitro, dzięki któremu na świat przyszło już ponad 8 tysięcy dzieci.
W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem. #RobimyNieGadamy- napisał Donald Tusk, załączając do wpisu nagranie.
Tomczyk: Przed końcem roku jeszcze kilka bardzo dobrych informacji
- Szczelność granicy wschodniej podniesiona z 36 proc. do 98 proc.
- 200 miliardów złotych na obronność w 2026 roku.
- Blisko 43,7 mld euro z programu SAFE na obronność.
- 5 proc. PKB na obronność.
- Pierwszy polski satelita w kosmosie.
- Wybór partnera do programu ORKA.
- Przed końcem roku jeszcze kilka bardzo dobrych informacji. CDN…:) - wyliczał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, komentując spot.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama