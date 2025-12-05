Premier Donald Tusk oskarżył ludzi związanych z PiS o uczestnictwo w imprezach politycznych sponsorowanych przez firmy z rynku kryptowalut, których pieniądze pochodziły z przestępstw i zostały uratowane przez "rosyjską mafię i służby". Podczas Rady Krajowej KO Tusk ostro skrytykował nieodrzucenie prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, argumentując, że brak regulacji chroni podmioty związane z Rosją i Białorusią. Premier zapowiedział, że KO wygra kolejne wybory, aby "złodziejstwo nie wróciło jako władza".

Związki PiS z pieniędzmi kryptowalut

Lider Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk, w trakcie Rady Krajowej KO, ujawnił szokujące zarzuty wobec polityków PiS. Tusk oświadczył, że ludzie związani z PiS uczestniczyli w imprezach politycznych opłacanych przez operatorów rynku kryptowalut. Podkreślił, że jedna z tych firm "powstała z pieniędzy przestępczych" i została "uratowana przez pieniądze rosyjskie, mafię rosyjską i służby rosyjskie". Na owe imprezy "ściągano byłego prezydenta, dzisiejszego prezydenta, premiera (Mateusza) Morawieckiego i nie wiadomo kogo jeszcze, ale generalnie samą śmietankę" – mówił premier.

Premier odniósł się do piątkowego nieodrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Podkreślił, że ustawa miała chronić obywateli i inwestorów. Tusk stwierdził, że kilkaset podmiotów działających na rynku kryptowalut jest bezpośrednio związanych z Rosją i Białorusią. "PiS-owcy" pytali, dlaczego rząd nic z tym nie robi. Tusk odpowiedział: Bo nie ma regulacji prawnej. Bo chcieliśmy właśnie wprowadzić przepisy ustawy, które pozwoliłyby blokować te działania.

Weto prezydenta Nawrockiego. Jest decyzja Sejmu

KO wygra wybory?

Donald Tusk zadeklarował, że celem Koalicji Obywatelskiej jest rozliczenie poprzedniej władzy i wygranie kolejnych wyborów. Premier nazwał trwający proces rozliczeń "największą akcją w historii Polski" mającą na celu rozliczenie ludzi, którzy nadużywali swojej władzy dla korzyści materialnych. Tusk stwierdził, że KO wygra kolejne wybory w 2027 r., aby "złodziejstwo już nie wróciło jako władza". Ocenił, że PiS potrafi się zjednoczyć tylko wtedy, gdy chodzi o "kasę".