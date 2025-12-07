Wpis Donalda Tuska. Apeluje do USA

Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło - napisał w sobotę premier Tusk na platformie X. Szef rządu opublikował wpis w języku angielskim.

Najwięcej wyświetleń dot. nowej strategii USA

Według danych Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, wpis ten był najbardziej angażującym postem na świecie w tematach społeczno-politycznych w dniach 6 i 7 grudnia. Zdobył on ponad 21 mln. wyświetleń. Wyprzedził kilka wpisów Elona Muska, premiera Węgier Victora Orbana oraz post szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

W piątek opublikowana została nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, która wyznacza priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA. Podkreślono w niej „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, brak dominacji jakiegokolwiek wrogiego mocarstwa”, "poprawę” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz "zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”.

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami i analizą mediów oraz bezpieczeństwa informacji w sieci. Przygotowuje raporty i komentarze dotyczące wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo.