Ławrow grozi Europie: Nie zamierzamy prowadzić wojny, ale...
W ostrym komunikacie skierowanym do zachodnich partnerów, szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, jasno określił, że chociaż Rosja nie dąży do konfliktu z Europą, każde "wrogie działanie" spotka się z natychmiastową reakcją.
Ławrow cytował słowa Prezydenta Rosji Władimira Putina, podkreślając: nie zamierzamy prowadzić wojny z Europą. Nie mamy nawet takich myśli. Ale odpowiemy na wszelkie wrogie kroki, w tym na rozmieszczenie europejskich kontyngentów wojskowych na Ukrainie i wywłaszczenie rosyjskich aktywów. I jesteśmy już przygotowani na tę odpowiedź - podały rosyjskie media państwowe.
Ostrzeżenie to bezpośrednio odnosi się do toczących się w Europie dyskusji na temat wsparcia militarnego dla Kijowa oraz wykorzystania setek miliardów euro zamrożonych środków rosyjskiego Banku Centralnego.
Europejski dylemat: Ryzyko prawne a finansowanie Kijowa
Kwestia zamrożonych aktywów rosyjskich pozostaje jednym z najbardziej palących tematów na agendzie Unii Europejskiej. Prezydent Rady Europejskiej, António Costa, oświadczył, że UE jest "bliska porozumienia" w sprawie sposobu ich wykorzystania.
Jednakże, jak wynika z doniesień, rozmowy te są pełne napięć. Niektóre państwa członkowskie, w tym Belgia, wyrażają poważne obawy dotyczące legalności oraz ryzyka finansowego związanego z przejęciem tych aktywów i przekazaniem ich Ukrainie - czy to w formie pożyczki na reparacje, czy też w celu finansowania obrony.
Ukraina: Wybory i 20-punktowy plan pokojowy
W Kijowie, w obliczu presji ze strony zachodnich sojuszników, Prezydent Wołodymyr Zełenski zasygnalizował gotowość do zorganizowania wyborów, na co wcześniej nalegał między innymi były prezydent USA Donald Trump.
Jestem gotowy na wybory - powiedział Zełenski, zaznaczając, że ich przeprowadzenie jest uwarunkowane zapewnieniem bezpieczeństwa przez zachodnich partnerów. Równocześnie Kijów przygotowuje najnowszą, poprawioną wersję propozycji pokojowych. Ukraina ma przedstawić Stanom Zjednoczonym "20-punktową” wersję planu. Zełenski na platformie X wyraził nadzieję na szybką współpracę: Wspólnie ze stroną amerykańską, oczekujemy szybko uczynić potencjalne kroki tak wykonalnymi, jak to tylko możliwe.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję