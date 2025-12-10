Ławrow grozi Europie: Nie zamierzamy prowadzić wojny, ale...

W ostrym komunikacie skierowanym do zachodnich partnerów, szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, jasno określił, że chociaż Rosja nie dąży do konfliktu z Europą, każde "wrogie działanie" spotka się z natychmiastową reakcją.

Ławrow cytował słowa Prezydenta Rosji Władimira Putina, podkreślając: nie zamierzamy prowadzić wojny z Europą. Nie mamy nawet takich myśli. Ale odpowiemy na wszelkie wrogie kroki, w tym na rozmieszczenie europejskich kontyngentów wojskowych na Ukrainie i wywłaszczenie rosyjskich aktywów. I jesteśmy już przygotowani na tę odpowiedź - podały rosyjskie media państwowe.

Ostrzeżenie to bezpośrednio odnosi się do toczących się w Europie dyskusji na temat wsparcia militarnego dla Kijowa oraz wykorzystania setek miliardów euro zamrożonych środków rosyjskiego Banku Centralnego.

Europejski dylemat: Ryzyko prawne a finansowanie Kijowa

Kwestia zamrożonych aktywów rosyjskich pozostaje jednym z najbardziej palących tematów na agendzie Unii Europejskiej. Prezydent Rady Europejskiej, António Costa, oświadczył, że UE jest "bliska porozumienia" w sprawie sposobu ich wykorzystania.

Jednakże, jak wynika z doniesień, rozmowy te są pełne napięć. Niektóre państwa członkowskie, w tym Belgia, wyrażają poważne obawy dotyczące legalności oraz ryzyka finansowego związanego z przejęciem tych aktywów i przekazaniem ich Ukrainie - czy to w formie pożyczki na reparacje, czy też w celu finansowania obrony.

Ukraina: Wybory i 20-punktowy plan pokojowy

W Kijowie, w obliczu presji ze strony zachodnich sojuszników, Prezydent Wołodymyr Zełenski zasygnalizował gotowość do zorganizowania wyborów, na co wcześniej nalegał między innymi były prezydent USA Donald Trump.

Jestem gotowy na wybory - powiedział Zełenski, zaznaczając, że ich przeprowadzenie jest uwarunkowane zapewnieniem bezpieczeństwa przez zachodnich partnerów. Równocześnie Kijów przygotowuje najnowszą, poprawioną wersję propozycji pokojowych. Ukraina ma przedstawić Stanom Zjednoczonym "20-punktową” wersję planu. Zełenski na platformie X wyraził nadzieję na szybką współpracę: Wspólnie ze stroną amerykańską, oczekujemy szybko uczynić potencjalne kroki tak wykonalnymi, jak to tylko możliwe.