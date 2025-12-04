W polityce, także międzynarodowej, równie ważne jak to, gdzie jesteśmy, jest to, dokąd zmierzamy – zauważył Radosław Sikorski w wystąpieniu na sesji plenarnej 32. Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która stanowi kontynuację KBWE.

Sikorski: ZSRR zmierzało w kierunku reform

Akt Końcowy z Helsinek (który ostatecznie doprowadził do utworzenia OBWE – PAP) był możliwy, ponieważ wtedy (w 1975 r. – PAP) blok sowiecki i sam Związek Radziecki zmierzały w odpowiednim kierunku. Z dala od totalitaryzmu i eksportu rewolucji, a w kierunku reform – przypomniał szef polskiej dyplomacji.

Sikorski: Rosja zmierza dziś w przeciwnym kierunku

Naszym problemem jest to, że Rosja zmierza dziś w przeciwnym kierunku – od demokracji w stronę totalitaryzmu, od koegzystencji w stronę agresji – ocenił Sikorski.