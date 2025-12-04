"Jeśli szalona Unia Europejska ukradnie rosyjskie aktywa na pożyczkę reparacyjną, możemy uznać to za casus belli wraz z wszystkimi skutkami dla Brukseli & Co. Wówczas te środki musiałyby zostać zwrócone nie w sądzie, ale w formie rzeczywistych reparacji wypłaconych w naturze przez pokonanych wrogów Rosji" – napisał Miedwiediew obrazowo.

Dwie propozycje Komisji Europejskiej

KE przedstawiła w środę dwie propozycje dalszego finansowania wsparcia Ukrainy: z użyciem zamrożonych w Europie aktywów rosyjskiego banku centralnego lub z długu zaciągniętego przez UE. Zaproponowała także ustanowienie zakazu transferu zamrożonych rosyjskich aktywów przechowywanych w UE z powrotem do Rosji.

Sprzeciw ze strony Belgii, zachęta od Niemiec

Wykorzystaniu rosyjskich funduszy sprzeciwia się Belgia, natomiast gorąco namawiają do tego Niemcy.