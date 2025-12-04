Kontynuujemy nadzwyczajnie trudny etap obrony aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej – powiedział Syrski, cytowany przez agencję Reutera.

Blokada prób koncentracji sił rosyjskich

Zgodnie z jego relacją siły ukraińskie blokują próby koncentracji sił rosyjskich i ich działań ofensywnych w Pokrowsku i pobliskim Myrnohradzie.

Dodatkowe siły skierowane na odcinek pokrowski

Syrski poinformował też o przeprowadzonych konsultacjach z dowódcami zgrupowań wojsk, dowództwem korpusów, brygad, pułków i samodzielnych batalionów prowadzących działania w tym rejonie. Do działań na odcinku pokrowskim mają zostać skierowane dodatkowe siły, zwłaszcza do działań związanych z obroną przed rosyjską artylerią i dronami.

NATO: 95 proc. Pokrowska w rękach Rosjan

Na odcinku pokrowskim toczą się obecnie najbardziej intensywne walki. Według ocen przedstawicieli NATO, cytowanych w środę przez portal Europejska Prawda, rosyjska armia kontroluje 95 proc. Pokrowska, a pozycje sił ukraińskich broniących aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej są niemal całkowicie okrążone.