Kontynuujemy nadzwyczajnie trudny etap obrony aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej – powiedział Syrski, cytowany przez agencję Reutera.
Blokada prób koncentracji sił rosyjskich
Zgodnie z jego relacją siły ukraińskie blokują próby koncentracji sił rosyjskich i ich działań ofensywnych w Pokrowsku i pobliskim Myrnohradzie.
Dodatkowe siły skierowane na odcinek pokrowski
Syrski poinformował też o przeprowadzonych konsultacjach z dowódcami zgrupowań wojsk, dowództwem korpusów, brygad, pułków i samodzielnych batalionów prowadzących działania w tym rejonie. Do działań na odcinku pokrowskim mają zostać skierowane dodatkowe siły, zwłaszcza do działań związanych z obroną przed rosyjską artylerią i dronami.
NATO: 95 proc. Pokrowska w rękach Rosjan
Na odcinku pokrowskim toczą się obecnie najbardziej intensywne walki. Według ocen przedstawicieli NATO, cytowanych w środę przez portal Europejska Prawda, rosyjska armia kontroluje 95 proc. Pokrowska, a pozycje sił ukraińskich broniących aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej są niemal całkowicie okrążone.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję