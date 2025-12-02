"Ukraińscy żołnierze utrzymują pozycje w północnej części strategicznego miasta Pokrowsk na wschodzie Ukrainy" – napisano w oświadczeniu 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Powietrznodesantowych Ukrainy.

Reakcja na deklaracje Rosji

Oświadczenie armii ukraińskiej jest odpowiedzią na poniedziałkowe deklaracje strony rosyjskiej o całkowitym zajęciu Pokrowska w obwodzie donieckim i Wołczańska w obwodzie charkowskim. Taką informację miał przekazać przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi szef rosyjskiego Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow w niedzielę wieczorem. Strona ukraińska nie potwierdza tych doniesień.

72 starcia w ciągu doby

Według codziennego komunikatu ukraińskiego Sztabu Generalnego, w ciągu ostatniej doby na odcinku pokrowskim doszło do 72 starć z siłami rosyjskimi. Siły ukraińskie w aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej nadal toczą walki i nie zostały okrążone.