Załużny stwierdził, że formułując polityczny cel wojny należy pamiętać, iż nie zawsze kończy się ona pełnym zwycięstwem jednej strony i całkowitą porażką drugiej – napisała agencja Interfax-Ukraina w odniesieniu do artykułu obecnego dyplomaty.

Generał Załużny: Scenariusz zawieszenia broni możliwy

Dla Ukrainy "zwycięstwo – to rozpad Imperium Rosyjskiego, a porażka – pełna okupacja Ukrainy wskutek jego rozpadu. Cała reszta — to po prostu kontynuacja wojny" – podkreślił Załużny.

Reklama

Zaznaczył, że choć Ukraina dąży do „pełnego zwycięstwa”, to nie może także odrzucać scenariusza długoterminowego zawieszenia broni, ponieważ takie rozwiązanie często kończyło konflikty w historii.

Generał Załużny: Gwarancje bezpieczeństwa kluczowe

Według byłego naczelnego dowódcy nawet pokój w warunkach oczekiwania na kolejną fazę wojny daje państwu szansę na "polityczne zmiany, głębokie reformy, pełnowartościową odbudowę i wzrost gospodarczy", jednak "wszystko to jest niemożliwe bez skutecznych gwarancji bezpieczeństwa".

Załużny zaznaczył, że Rosja już w 2022 roku przyjęła strategię wyniszczania Ukrainy, dążąc do "rozpadu kraju na frontach wojskowym, gospodarczym i politycznym jednocześnie".

Reklama

Generał Załużny: Ryzyko rozszerzenia wojny na Europę Wschodnią

"Przy braku wspólnej wizji nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, bez gwarancji bezpieczeństwa i realnych programów finansowych wojna ryzykuje przejść w konflikt wewnętrzny, z dalszym zajęciem Europy Wschodniej" – ocenił ambasador.

Załużny podkreślił wagę jasnego określenia politycznego celu wojny, który ma stać się podstawą strategicznego kierunku działań kraju.

Polityk, jak wyjaśnił generał, musi uwzględniać sytuację na froncie wojskowym, społecznym i gospodarczym, ponieważ "nie tylko obrona jest ważna, lecz także ukierunkowane ataki na każdy segment przeciwnika, szczególnie w wojnie na wyniszczenie".

Generał Załużny: Zawieszenie broni otworzy przestrzeń do reform

Jako główny cel polityczny wojny dla Ukrainy wymienił "pozbawienie Rosji możliwości dokonywania aktów agresji przeciwko Ukrainie w dającej się przewidzieć perspektywie". Jedną z dróg do jego osiągnięcia może być – według niego – zawieszenie broni, które otworzy przestrzeń do rozpoczęcia reform systemowych.

Załużny ocenił, że Ukraina może w takim okresie rozpocząć budowę "bezpiecznego, maksymalnie chronionego państwa dzięki innowacjom i technologiom", umacniać fundamenty sprawiedliwego państwa poprzez walkę z korupcją i reformę sądownictwa oraz rozwijać gospodarkę w oparciu o międzynarodowe programy odbudowy.

Załużny kontra Zełenski: dwie różne wizje wojny i Ukrainy

Generał Załużny, postrzegany jako główny rywal polityczny Wołodymyra Zełenskiego, wciąż cieszy się dużą popularnością na Ukrainie i – zdaniem ekspertów – może z powodzeniem wystartować w wyborach prezydenckich po zakończeniu wojny.

Prezydent Wołodymyr Zełenski od początku wojny twardo wyklucza opcję zamrożenia konfliktu.