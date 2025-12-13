PiS z własnym projektem uzdrowienia ochrony zdrowia

W sobotę w Warszawie podczas konferencji PiS nt. propozycji i możliwych rozwiązań w ochronie zdrowia Kaczyński ocenił, że podjęcie daleko idących zmian w służbie zdrowia „zawsze będzie uwikłane w różnego rodzaju interesy i związane z nimi napięcia, spory”.

Przekazał, że PiS i osoby związane ze środowiskiem partii stworzyły projekt systemu zmiany służby zdrowia. Jego zdaniem Polska znalazła się w tej sprawie „pod ścianą”, dlatego należy przedstawić reformę.

- Chodzi o to, żeby to, co się sprawdziło, zostało podtrzymane i rozwinięte, a to, co się nie sprawdziło, zostało zmienione. Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym, i to procesem niewątpliwie konfliktowym - ocenił Kaczyński.

Zmiany w służbie zdrowia mogą być konfliktowe, ale konieczne

Przedstawiając propozycje zmian, senator PiS Stanisław Karczewski powiedział, że jednym z najważniejszych postulatów będzie odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych, aby podstawą systemu nie były szpitale, lecz podstawowa opieka zdrowotna.

Jak mówił, w reformie znajdzie się m.in. ujednolicenie organu założycielskiego szpitali, co ma zapobiec ich zamykaniu, czy całkowite oddzielenie pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia, które ma spowodować, że większość lekarzy przejdzie z systemu prywatnego do publicznego.

Karczewski wymienił także: roczny urlop dla pielęgniarek dla podratowania zdrowia, profilaktykę pierwotną i wtórną, pełną informatyzację, aktywizację sportową i włączenie Ministerstwa Sportu do Ministerstwa Zdrowia, skrócenie lub likwidację staży podyplomowych dla lekarzy oraz wzmocnienie pozycji ministra zdrowia w rządzie, np. poprzez dodanie mu funkcji wicepremiera.

Senator zaznaczył potrzebę profilaktyki zdrowia psychicznego. Jak dodał, sam byłby za zakazem korzystania z serwisów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Podkreślił także, że oprócz kompleksowego systemu opieki zdrowotnej należy stworzyć dobrze funkcjonujący system opieki społecznej i senioralnej.

Po wystąpieniu prezesa i senatora PiS rozpoczął się panel dyskusyjny ws. proponowanych zmian w ochronie zdrowia z udziałem polityków i zaproszonych przez nich ekspertów.

Ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego od połowy listopada prowadzi kampanię konferencji prasowych, podczas których lokalni politycy krytykują obecny rząd za doprowadzenie do - jak często określają - „zapaści” w polskiej służbie zdrowia. Dotychczas PiS zorganizowało takie konferencje głównie przed szpitalami w 23 miastach w całym kraju.

Na początku grudnia odbyły się dwa szczyty medyczne: zorganizowany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i prezydenta Karola Nawrockiego. Skupiały się na problemach finansowania ochrony zdrowia w kontekście m.in. informacji o przyszłorocznych wydatkach na ten cel. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest bowiem przez MZ na 23 mld zł. Plan budżetu na 2026 r. zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.