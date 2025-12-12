Kaczyński na piątkowej konferencji prasowej podsumował dwa lata działalności obecnego rządu.

Kaczyński: Rząd nie wywiązuje się z obietnic

Zdaniem prezesa PiS rząd Donalda Tuska nie wywiązuje się ze swoich wyborczych obietnic. Kaczyński zarzucił rządowi m.in. podwyższenie VAT na żywność, likwidację tarcz energetycznych, spowolnienie lub zatrzymanie inwestycji oraz "ogromny kryzys finansów publicznych".

Kaczyński: Kryzys najboleśniej przejawia się w problemach ochrony zdrowia

Kryzys ten, według Kaczyńskiego, najboleśniej przejawia się w problemach systemu ochrony zdrowia. Szef PiS skrytykował również działania rządu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej czy spowolnienia inwestycji lokalnych.

Kaczyński: Drugą osobą w państwie jest działacz komunistyczny

Te dwa fatalne dla kraju lata są dzisiaj przedstawiane jako lata postępu, a ten postęp może najlepiej można opisać przez jedną osobę. Co prawda, jest to opis tylko symboliczny, (...) drugą osobą w państwie jest pan (Włodzimierz) Czarzasty, jak wiadomo, działacz komunistyczny– powiedział, odnosząc się do pełnienia przez lidera Lewicy funkcji marszałka Sejmu.