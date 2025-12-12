Doradca Władimira Putina dodał, że zawieszenie broni będzie możliwe jedynie po wycofaniu przez Ukraińców sił z całego Donbasu.

Rosja nie zgadza się na referendum

Uszakow odrzucił tym samym sugestię przeprowadzenia referendum w tym regionie, jaka pojawiła się ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Nowa wersja planu pokojowego nie przesądza sprawy

Doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina oznajmił również, że Rosji "może nie spodobać się" nowa wersja planu pokojowego, przygotowanego przez Stany Zjednoczone.

Stanowisko Zełenskiego w sprawie Donbasu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że kompromisowy wariant kontroli nad Donbasem miałby polegać na tym, że ukraińskie wojska miałyby wycofać się z części tego regionu, którą wciąż kontrolują, a rosyjskie – nie zajmować tego terytorium. Nie jest jasne, jak, w praktyce, miałaby wyglądać kwestia nadzorowania tych postanowień.

Rosja chciałaby otrzymać cały Donbas, a Ukraina tego nie akceptuje – powiedział Zełenski, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.