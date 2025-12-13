Ponad tysiąc interwencji straży pożarnej w jedną noc

Rzecznik Komendanta Głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał, że w piątek strażacy interweniowali 1022 razy. „Odnotowano 199 pożarów, 672 miejscowe zagrożenia oraz 151 fałszywych alarmów” - podał Kierzkowski.

Poinformował, że w nocy z piątku na sobotę doszło do serii tragicznych pożarów budynków mieszkalnych. Pożar, w którym zginęła jedna osoba, miał miejsce w Białymstoku (woj. podlaskie). W miejscowości Borówno (woj. kujawsko-pomorskie) życie w pożarze straciły dwie osoby, a w miejscowości Tyniec-Kolonia (woj. świętokrzyskie) - jedna.

Sezon grzewczy sprzyja pożarom

Przekazał, że w sezonie grzewczym od 1 października do 12 grudnia w obiektach mieszkalnych doszło do 5812 pożarów. „467 osób odniosło obrażenia, a 88 straciło życie” - podał Kierzkowski.

Przypomniał o obowiązkowych przeglądach przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej, komina oraz urządzeń grzewczych. „Czujka dymu zwiększa nasze bezpieczeństwo. To mała inwestycja w duże bezpieczeństwo” - zaapelował Kierzkowski.