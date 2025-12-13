Odessa celem intensywnych ataków Rosjan

„Obwód odeski przeżywa jeden z najbardziej zmasowanych ataków ze strony przeciwnika. W nocy uszkodzone zostały obiekty cywilne oraz infrastruktura energetyczna i przemysłowa. (...) Według wstępnych danych dwoje ludzi zostało rannych” – przekazał Ołeh Kiper, szef odeskiej administracji obwodowej.

Lokalny portal Dumska poinformował, że Odessa atakowana była z użyciem dronów uderzeniowych i rakiet. „Wybuchy rozbrzmiewały w różnych dzielnicach miasta. (...) Zniknęły światło, woda i ciepło, praktycznie w całym mieście” – relacjonował serwis.

Odessa bez prądu po atakach rakietowych ze strony Rosji

Po nocnych atakach Rosjan bez prądu pozostają również część obwodu mikołajowskiego i miasto Mikołajów, także na południu Ukrainy. Wybuchy słychać było również w mieście Dniepr, w środkowo-wschodniej części państwa, oraz w Krzywym Rogu, w centrum kraju – poinformowały władze.

Sobota jest 1389. dniem pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.