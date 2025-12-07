Płonie kamienica w centrum Będzina

Jak informuje Polsat News, pożar wybuchł ok. godz. 3. w nocy z soboty na niedzielę w kamienicy znajdującej się przy al. Hugona Kołłątaja w Będzinie. Kamienicę zamieszkiwały trzy osoby. Dwie z nich zdołały opuścić budynek przed przybyciem strażaków, natomiast trzeciej lokatorce, 70-latce, w ewakuacji musieli pomóc ratownicy.

Reklama

Ewakuowaliśmy ją z balkonu przy pomocy drabiny przystawnej - powiedział w rozmowie z Polsat News mł. asp. Paweł Wolny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Osoba, która odniosła lekkie obrażenia, została przewieziona do szpitala.

Strażacy walczą z ogniem

Działania prowadzi łącznie 18 jednostek straży pożarnej, z udziałem sił zarówno z Będzina, jak i z Dąbrowy Górniczej. W chwili obecnej cały czas trwają działania gaśnicze. W tym momencie pożar jeszcze nie jest opanowany. Spaleniu uległa znaczna część dachu kamienicy, której powierzchnia wynosi ok. 30 metrów kwadratowych - przekazał przedstawiciel straży pożarnej.

Utrudnienia drogowe w centrum Będzina są znaczne. Pas ruchu prowadzący z Będzina do Dąbrowy Górniczej jest wyłączony, a na przeciwległym kierunku dostępny pozostaje tylko jeden pas - to efekt działań służb w ścisłej zabudowie.

Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji, które by potwierdzały jakiekolwiek przyczyny tego pożaru - wyjaśnił mł. asp. Wolny z KP PSP w Będzinie.