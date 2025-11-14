Mer miasta Kijów Witalij Kliczko powiedział że według wstępnych informacji odłamki drona uderzyły w 5-piętrowy budynek mieszkalny.

Pożary i zniszczenia

Polityk zgłosił również pożar w dzielnicy darnickiej i dodał, że "służby ratunkowe jadą na miejsce zdarzenia" pod zmasowanym atakiem rakietowym i dronów. Zgłoszono również pożar budynku mieszkalnego w dzielnicy Padół. Mer dodał, że informacje na temat skali zniszczeń i ewentualnych ofiar są obecnie ustalane.

Alarm w całej Ukrainie

Atak poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K – nośników pocisków Kindżał – oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych.

Tuż po północy ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły o ruchu szybkich celów w kierunku Kijowa. Wojsko poinformowało o wystrzeleniu pocisków balistycznych z obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej w kierunku stolicy Ukrainy.