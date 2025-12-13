Dwa lata rządu Donalda Tuska - premier wskazuje dziedziny, które rozwija

13 grudnia mijają dwa lata od powołania gabinetu Donalda Tuska składającego się z czterech koalicyjnych ugrupowań: KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. W sobotę na platformie X opublikowano krótkie nagrania, w których ministrowie poszczególnych resortów podsumowują ten okres.

Reklama

W jednym z nich rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że Koalicja 15 października „od pierwszych dni zaczęła naprawiać to, co przez 8 lat było bezwstydnie niszczone”.

Wskazuje, że rząd zadbał o bezpieczeństwo. „Rekordowe środki na obronność, nowoczesna armia, szczelne granice. Zatrzymaliśmy drożyznę. Inflacja spadła poniżej 3 proc., a płace rosną najszybciej wśród państw rozwiniętych” - wyliczał Szłapka. Podkreślił, że Polska jest dziś 20. gospodarką świata. „Wspieramy tych, którzy tworzą fundament naszego państwa. Nauczycieli, pracowników socjalnych, rodziny, program in vitro, renta wdowia, babciowe, 800+, darmowe leki dla seniorów” - zaznaczył. Wskazał, że powstaje pierwsza elektrownia jądrowa. „Rozwijamy morską energetykę wiatrową. Przywracamy połączenia kolejowe. Budujemy wielkie inwestycje i cyfrowe państwo, które naprawdę ułatwią życie” - podsumował rzecznik rządu.

Szefowie MSZ i MON podkreślają zaangażowanie w rozwój Polski

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zaznaczył, że rząd wspiera polskich przedsiębiorców. „Na przykład otworzyliśmy wreszcie chiński rynek na polskie kurczaki” - przekazał w nagraniu Sikorski. Podkreśla, że podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej uchwalono kolejne pakiety sankcji na Rosję za inwazję na Ukrainę. „Za naszych poprzedników wstrzymano ekshumacje naszych rodaków na Ukrainie.

Teraz ruszyły ponownie. Wreszcie jako prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego zacieśniamy nasze stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa z partnerami w tym regionie” - zaznaczył. Jego zdaniem w ciągu ostatnich dwóch lat „ukrócono handel polskimi wizami”. „Zabezpieczyliśmy polskie granice, odblokowaliśmy środki na krajowy plan odbudowy z Unii Europejskiej i zdobyliśmy nowe środki na modernizację Wojska Polskiego” - powiedział Sikorski.

Reklama

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że minione dwa lata to był czas decyzji, które zmieniły wojsko. „Najwyższe wydatki obronne w historii. Ponad 200 miliardów planowanych na 2026 rok. Podpisaliśmy prawie 200 umów, a to nie są tylko cyfry. To śmigłowce, drony, wozy bojowe, amunicja i nowoczesne wyposażenie żołnierzy. Na orbicie mamy pierwszego wojskowego satelitę. Wybraliśmy dostawcę nowych okrętów. To wszystko wzmacnia naszą pozycję i wiarygodność w regionie” - wymienił szef MON.

Dodał, że rząd wspiera polski przemysł zbrojeniowy, weteranów poszkodowanych na misjach zmianami w prawie, a na granicach działają programy zwiększające realne bezpieczeństwo w tym „Tarcza Wschód” za co najmniej 10 miliardów złotych. „Wzmacniamy sojusz, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi i zabiegamy w Unii Europejskiej o większy budżet na obronę. Nasze plany to dalsza modernizacja armii, rozwój wojsk dronowych i medycznych. Nowe zdolności sztucznej inteligencji, odporność społeczna poprzez projekt +W gotowości+” - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szefowie ministerstw podsumowują dwa lata rządów

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że w ciągu najbliższych dwóch lat prawie 34 miliardy złotych mają zostać przeznaczone na ochronę ludności i obronę cywilną. Jak dodał, w Polsce „odtwarzana” jest ochrona ludności. „Chcemy, żeby system alarmowy dla każdego mieszkańca Polski działał. Bo chcemy, żeby każdy z Polaków wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej” - mówił Kierwiński.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zauważył, że „rząd Koalicji 15 października to odpartyjnianie służb specjalnych”. „Na ich czele stanęli oficerowie, stanęli fachowcy. To wprowadzenie zasad kontroli operacyjnej, tak aby nie powtarzały się takie sprawy, jak inwigilacja Pegasusem. To intensywna walka z aktami dywersji, ze szpiegami, z różnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego” - podkreślił Siemoniak.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznaczył natomiast, że resort „rozlicza afery na miliardy”. „To naprawdę mrówcza praca i wszystko musi być dobrze przygotowane, ale cały czas mamy bardzo wysokie tempo pracy. Oprócz tego, że przywracamy wiarę w to, że prawo dotyka każdego i nie ma świętych krów, reformujemy wymiar sprawiedliwości” - powiedział Żurek. Wskazał, że resort chce ułatwić kwestie rozwodowe, przyspieszyć postępowania, informatyzując pracę sądów.

Szefowa MEN Barbara Nowacka podkreśliła, że nauczycielki i nauczyciele dostali obiecane podwyżki. „To jest nasza poważna deklaracja, wasze wynagrodzenia będą rosły, ale prestiż zawodu nauczyciela to też dobre zmiany w Karcie nauczyciela” - powiedziała. Zapewniła, że resort dba o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz programy wsparcia rówieśniczego. „Reforma +Kompas Jutra+ sprawi, że polska szkoła będzie nie tylko dająca taką wielką wiedzę, taką wymagającą, ale też przyjazna. Zadbamy demograficznie o małe szkoły. Ustawa już jest w Sejmie, a rzecznik praw uczniowskich też za chwilę” - zaznaczyła szefowa MEN.

Z kolei minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zaznaczył, że ruszył plan przebudowy polskiej nauki. „To był czas reform, inwestycji i cyfrowej rewolucji, która realnie przyspiesza rozwój polskiej nauki. Zaczęliśmy od dialogu. Regularnie spotykamy się ze studentami, naukowcami i rektorami. Otworzyliśmy drzwi ministerstwa dla wszystkich, którzy chcą współdecydować o kierunku zmiany” - podkreślił.

Zauważył, że reformy w nauce i w szkolnictwie wyższym powstają w odpowiedzi na realne potrzeby środowiska. „Cyfryzujemy polską naukę. Legitymacje studenckie są już dostępne w m.Obywatelu, a wkrótce również absolwenci zyskają szybki i bezpieczny dostęp do elektronicznych dyplomów. To istotny krok w stronę nowoczesnych usług publicznych”- powiedział Kulasek.